Uedemer SV makellos – Walbeck mit erstem Dreier

Der SV Straelen holt seine ersten Punkte in der Kreisliga A. Im Duell der Traditionsklubs setzte sich der SVS gegen den SV Gladbeck durch und überspringt den Kontrahenten damit auch in der Tabelle.

In einem aufreibenden Spiel zweier zuvor noch ungeschlagener Teams hatte die Schlussphase noch einiges zu bieten. Zunächst ging der USV durch einen Schuss aus der zweiten Reihe von Jonas van der Heuvel mit 3:2 in Führung (84.). Der Ball setzte noch kurz vor dem Tor unangenehm für den gegnerischen Torhüter, weshalb dieser in der Situation nicht sonderlich souverän wirkte. Darauf stand Chris Beterams auf der anderen Seite nach einem Eckball am langen Pfosten goldrichtig und musste nur noch einnicken (89.). Doch die Partie hatte noch eine Wendung: Ein direkt verwandelte Ecke von Lukas Rix sorgte für den Schlusspunkt (90.+1). Damit halten die Uedemer auch einen direkten Konkurrenten weiterhin auf Distanz und stehen ohne Punktverlust an der Tabellenspitze.

Uedemer SV – SC Auwel-Holt 4:3

Uedemer SV: Dominic Schultz, Tom Ebbing, Jonas van den Heuvel, Lukas Rix, Lukas Broeckmann (80. Till Lennart Bienemann), Simon Trappe, Lasse Derksen, Matti Kuypers (79. David Pouwels), Maik Hemmers (47. Leon Knak), Philipp Starbatty - Trainer: Peter Janßen - Trainer: Martin Würzler

SC Auwel-Holt: Christian Holzappel, Henrik Brüx (80. Ben van Treeck), Chris Beterams, Julian Behnke, Max van Treeck, Max Endemann, Michael Brimmers, Julian Treffurth, Cedric Cain (71. Daniel Bauer), Marius Brüx (80. Luca Anton Grootens), Tom Beterams (71. Marc van Bebber) - Trainer: Patrick Heyer - Trainer: Sven Kuypers

Schiedsrichter: Leon Emanuel Fischermanns - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Maik Hemmers (11.), 2:0 Tom Ebbing (25.), 2:1 Julian Treffurth (45.), 2:2 Julian Behnke (66. Foulelfmeter), 3:2 Jonas van den Heuvel (84.), 3:3 Chris Beterams (89.), 4:3 Lukas Rix (90.)

Gelb-Rot: Julian Behnke (90./SC Auwel-Holt/Foulspiel)