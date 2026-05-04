Übersicht Kreisligen: Weitere Entscheidungen sind gefallen! Das war am vergangenen Wochenende in den 4 niederbayerischen Kreisligen los von Mathias Willmerdinger · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Da ist das Ding - oder besser gesagt die Schale: Herbert Hasak, Kreisspielleiter West, überreicht Landaus Kapitän Simon Weinzierl die Auszeichnung für den Titelgewinn in der Kreisliga Isar-Rott. – Foto: Charly Becherer

Am 24. Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen ist eine weitere Titelentscheidung gefallen: Der FSV Landau hat sein Meisterstück in der Kreisliga Isar-Rott gemacht und kehrt in die Bezirksliga zurück. Was sonst noch los war? Hier gibt`s wieder die Übersicht:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau Was tut sich an der Tabellenspitze?

Es geht auf die Zielgerade - und das Titelrennen wird immer dramatischer! Der TSV Karpfham konnte seine Siegesserie aufrecht erhalten und kämpfte zuhause den SV Schöfweg mit 3:1 nieder.

>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!

Einen Ausrutscher im fesselnden Kopf-an-Kopf-Rennen leistete sich Titelrivale FC Salzweg und kam im Derby zu Gast bei der SG Thyrnau/Kellberg nicht über ein 2:2 hinaus. Zwei Partien vor Saisonende hat Karpfham (61 Punkte) damit zwei Zähler Vorsprung auf Salzweg (59) - und am letzten Spieltag kommt es zum mit Spannung erwarteten Direktduell! Was tut sich im Tabellenkeller?

Die SpVgg Oberkreuzberg steht nach dem 1:5 zuhause gegen Dorfbach auch rechnerisch als Absteiger fest. Auch für Schönberg wird`s immer enger nach dem 0:1-Heimpleite gegen Passau West. Der TSV scheint just in der entscheidenden Saisonphase den Faden verloren zu haben und kassierte die vierte Niederlage in Folge. Über ein weiteres Jahr im Kreisoberhaus darf sich wohl der FC Egglham freuen. Julian Willeuthner schoss gegen Perlesreut schon nach wenigen Sekunden den goldenen Treffer zum 1:0-Heimsieg.

Die meistbesuchte Partie

DJK Eberhardsberg - SV Röhrnbach 2:3 - Zuschauer: 260 Die Torjägerliste (Stand 04.05.)

1. Jonas Mautner (FC Salzweg) 20 Tore

2. Jonas Willeuthner (FC Egglham) 18 Tore

3. Jakob Moosbauer (SV Hohenau) 15 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Passau! Kreisliga Straubing Was tut sich an der Tabellenspitze?

Klar, die Meisterschaft ist seit Wochen entschieden, dafür verspricht das Rennen um Platz zwei und den Aufstiegs-Relegationsplatz zum Herzschlagfinale zu werden! Oberschneiding, Zwiesel, Neuhausen, Regen - das Quartett gab sich im Kollektiv keine Blöße. Den Tabellenzweiten aus Oberschneiding (45) und den Fünften aus Regen (42) trennen nur drei Zähler!

Knapper Erfolg für Oberschneiding gegen Winzer! Der TSV bleibt damit dick dabei im Rennen um den Aufstiegs-Relegationsplatz. – Foto: Charly Becherer

Was tut sich im Tabellenkeller?

Einen Zähler holte die DJK SB Straubing zuhause gegen Lindberg (1:1) - zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel für den Tabellenletzten! Einen atemlosen Schlagabtausch lieferten sich der SV Perkam und der FC Langdorf - 4:5 hieß es nach 90 äußerst kurzweiligen Minuten - PSG vs. FC Bayern lässt grüßen - und damit hatten die Gäste aus dem Bayerischen Wald das bessere Ende für sich. Perkam konnte damit nicht davon profitieren, dass Stephansposching in Regen unterlag und bleibt auf einem Abstiegsplatz.

>>>Irrer Schlagabtausch - hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie Perkam - Langdorf! Die meistbesuchte Partie

SC Zwiesel - SV Haibach 7:0 - Zuschauer: 150 Die Torjägerliste (Stand 04.05.)

1. Sebastian Marchl (TSV Lindberg) 18 Tore

2. Edrisa Lubega (SpVgg Osterhofen) 18 Tore

3. Tim Kammerl (SV Neuhausen) 14 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Straubing! Niederbayern West Kreisliga Donau-Laaber Was tut sich an der Tabellenspitze?

Oha, der TSV Neustadt an der Donau hat zuhause im Derby vor 250 Zuschauern gegen den TSV Abensberg gepatzt - 1:4-Niederlage! Das wusste der Konkurrent um Platz zwei, der TSV Ergoldsbach zu nutzen, setzte sich in Hohenthann mit 3:1 durch und rückt damit Neustadt bis auf einen Zähler auf die Pelle.

Überraschend setzten sich die Aster mit 4:0 beim Meister in Adlkofen durch. – Foto: Elena Alzinger