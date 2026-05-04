Übersicht Kreisligen: Weitere Entscheidungen sind gefallen!

Am 24. Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen ist eine weitere Titelentscheidung gefallen: Der FSV Landau hat sein Meisterstück in der Kreisliga Isar-Rott gemacht und kehrt in die Bezirksliga zurück. Was sonst noch los war? Hier gibt`s wieder die Übersicht:
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Es geht auf die Zielgerade - und das Titelrennen wird immer dramatischer! Der TSV Karpfham konnte seine Siegesserie aufrecht erhalten und kämpfte zuhause den SV Schöfweg mit 3:1 nieder.
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Einen Ausrutscher im fesselnden Kopf-an-Kopf-Rennen leistete sich Titelrivale FC Salzweg und kam im Derby zu Gast bei der SG Thyrnau/Kellberg nicht über ein 2:2 hinaus. Zwei Partien vor Saisonende hat Karpfham (61 Punkte) damit zwei Zähler Vorsprung auf Salzweg (59) - und am letzten Spieltag kommt es zum mit Spannung erwarteten Direktduell!
Was tut sich im Tabellenkeller?
Die SpVgg Oberkreuzberg steht nach dem 1:5 zuhause gegen Dorfbach auch rechnerisch als Absteiger fest. Auch für Schönberg wird`s immer enger nach dem 0:1-Heimpleite gegen Passau West. Der TSV scheint just in der entscheidenden Saisonphase den Faden verloren zu haben und kassierte die vierte Niederlage in Folge. Über ein weiteres Jahr im Kreisoberhaus darf sich wohl der FC Egglham freuen. Julian Willeuthner schoss gegen Perlesreut schon nach wenigen Sekunden den goldenen Treffer zum 1:0-Heimsieg.
Die meistbesuchte Partie
DJK Eberhardsberg - SV Röhrnbach 2:3 - Zuschauer: 260
Die Torjägerliste (Stand 04.05.)
1. Jonas Mautner (FC Salzweg) 20 Tore
2. Jonas Willeuthner (FC Egglham) 18 Tore
3. Jakob Moosbauer (SV Hohenau) 15 Tore
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Was tut sich an der Tabellenspitze?
Klar, die Meisterschaft ist seit Wochen entschieden, dafür verspricht das Rennen um Platz zwei und den Aufstiegs-Relegationsplatz zum Herzschlagfinale zu werden! Oberschneiding, Zwiesel, Neuhausen, Regen - das Quartett gab sich im Kollektiv keine Blöße. Den Tabellenzweiten aus Oberschneiding (45) und den Fünften aus Regen (42) trennen nur drei Zähler!
Was tut sich im Tabellenkeller?
Einen Zähler holte die DJK SB Straubing zuhause gegen Lindberg (1:1) - zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel für den Tabellenletzten! Einen atemlosen Schlagabtausch lieferten sich der SV Perkam und der FC Langdorf - 4:5 hieß es nach 90 äußerst kurzweiligen Minuten - PSG vs. FC Bayern lässt grüßen - und damit hatten die Gäste aus dem Bayerischen Wald das bessere Ende für sich. Perkam konnte damit nicht davon profitieren, dass Stephansposching in Regen unterlag und bleibt auf einem Abstiegsplatz.
>>>Irrer Schlagabtausch - hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie Perkam - Langdorf!
Die meistbesuchte Partie
SC Zwiesel - SV Haibach 7:0 - Zuschauer: 150
Die Torjägerliste (Stand 04.05.)
1. Sebastian Marchl (TSV Lindberg) 18 Tore
2. Edrisa Lubega (SpVgg Osterhofen) 18 Tore
3. Tim Kammerl (SV Neuhausen) 14 Tore
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Straubing!
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Oha, der TSV Neustadt an der Donau hat zuhause im Derby vor 250 Zuschauern gegen den TSV Abensberg gepatzt - 1:4-Niederlage! Das wusste der Konkurrent um Platz zwei, der TSV Ergoldsbach zu nutzen, setzte sich in Hohenthann mit 3:1 durch und rückt damit Neustadt bis auf einen Zähler auf die Pelle.
Was tut sich im Tabellenkeller?
Die Überraschung des Spieltags lieferte die DJK-TSV Ast ab. Die abstiegsbedrohten Aster setzten sich mit sage und schreibe 4:0 beim Meister in Adlkofen durch und haben damit wohl die Relegation fast sicher. Zappenduster sieht es für Hohenthann aus. Der FC muss in den verbleibenden zwei Partien vier Punkte aufholen, um den Direktabstieg (neben der SG Ihrlerstein) noch zu vermeiden.
Die meistbesuchte Partie
TSV Neustadt an der Donau - TSV Abensberg 1:4 - Zuschauer: 250
Die Torjägerliste (Stand 04.05.)
1. Nikolai Wöhrl (SG Offenstetten) 19 Tore
2. Christoph Konietzny (DJK-SV Adlkofen) 18 Tore
3. Aron Aunkofer (TSV Abensberg) 15 Tore
3. Philipp Sigl (FC Ergolding II) 15 Tore
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Was tut sich an der Tabellenspitze?
Herzlichen Glückwunsch zum Titelgewinn, FSV Landau! - >>>Hier geht`s zum ausführlichen Meister-Artikel!
Im Rennen um Platz zwei musste Wittibreut einen Rückschlag hinnehmen und verlor in Vilsbiburg mit 2:3. Noch ist aber alles möglich, denn auch der FC Dingolfing II kam in Aufhausen nicht über ein 2:2 hinaus.
Was tut sich im Tabellenkeller?
Das kurze Frühjahrs-Zwischenhoch des TSV Pilsting mit drei Siegen am Stück ist endgültig wieder vorbei. Zuhause gegen Hebertsfelden hätte es einen Sieg gebraucht, es reichte aber nur zu einem 1:1. Heißt unterm Strich: Ein Punkt aus den vergangenen drei Partien! Zu wenig, um eine Aufholjagd zu krönen. Bei noch zwei ausstehenden Spielen und fünf Punkten Rückstand auf die Relegationsplätze steht der TSV mit dem Rücken zur Wand, muss seine beiden Spiele gewinnen und gleichzeitig auf kräftig Schützenhilfe hoffen...
Die meistbesuchte Partie
FC Bonbruck/Bodenk. - TSV Gangkofen 4:0 - Zuschauer: 300
Die Torjägerliste (Stand 04.05.)
1. Darius Jalinous (SV-DJK Wittibreut) 20 Tore
2. Stefan Galler (FC BoBo) 15 Tore
3. Manuel Schneil (FC Dingolfing II) 13 Tore
3. Niclas Passarge (TSV Vilsbiburg) 13 Tore
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Isar-Rott!