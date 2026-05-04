Betriebsunfall behoben: Landau ist zurück in der Bezirksliga Am drittletzten Spieltag sicherten sich die Bergstädter in der Kreisliga Isar-Rott den Titelgewinn von Thomas Seidl · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Nach nur einjähriger Abwesenheit ist der FSV Landau künftig wieder auf der Bezirksbühne vertreten – Foto: Charly Becherer

Dass der FSV Landau vor einem knappen Jahr den Abstieg in die Kreisliga verkraften musste, war eine große Überraschung, denn 2022 und 2023 wurden die Bergstädter in der Bezirksliga West jeweils Dritter. Der Verein setzte aber ein außergewöhnliches Zeichen und setzte trotz des Negativerlebnisses weiter auf Coach Christoph Schambeck, der das Vertrauen rechtfertigen sollte.



Gemeinsam mit seinem im vergangenen Sommer verpflichteten Partner Max Putz führte der ehemalige Bayernliga-Stürmer die Rot-Weißen auf Anhieb in die Bezirksliga zurück. Mit einem 1:0-Heimerfolg gegen den TSV-DJK Dietfurt machten Metzner, Seer, Wagner & Co. den Titelgewinn am vergangenen Samstag vorzeitig perfekt.

"Wir wussten vor dieser Saison nicht recht, wohin die Reise führen wird. Nach einer von großen Enttäuschungen geprägten Vorsaison war es nämlich nicht zwingend zu erwarten, dass wir den sofortigen Wiederaufstieg schaffen. Natürlich wollten wir vorne mitmischen, aber dass wir letztlich so souverän Meister werden, damit hatte ich nicht gerechnet", berichtet Landaus Sportlicher Leiter Simon Schott. Die relevanten Zahlen und Fakten sprechen alle für den Champion, der 18 von den bisher 24 absolvierten Partien siegreich gestalten konnte und das Spielfeld nur dreimal als Verlierer verlassen musste. Das absolut Prunkstück ist die Defensive, denn im FSV-Kasten hat es lediglich 19-mal eingeschlagen. Nur bei der Anzahl der geschossenen Tore (49) belegt Landau "nur" den dritten Platz. "Richtige Feuerwerke haben wir sehr selten abgebrannt, dafür haben wir fast immer sehr kontrolliert und souverän unser Pensum heruntergespult. Viele Gegner haben gegen uns sehr defensiv agiert, da war oft viel Geduld gefragt", sagt Schott.













Christoph Schambeck konnte mit seinem Team den Betriebsunfall Abstieg umgehend reparieren – Foto: Charly Becherer







Ein Sonderlob gibt es vom Sportchef für die Protagonisten: "Unser beiden Coaches und die Mannschaft haben es sensationell gut gemacht. Dafür haben sich sich jetzt die eine oder andere Feierlichkeit verdient." Christoph Schambeck wird den Klub nach ingesamt fünf Jahren - davon zwei als Chefanweieser - verlassen. An die Seite von Putz, der künftig vermehrt an der Seitenlinie stehen wird, rückt mit Samuel Pex ein Spielertrainer, der FSV-Wurzeln hat und vom Regionalligisten SpVgg Hankofen-Hailing kommt. "Für Christoph freut es mich ganz besonders, dass er sich mit diesem tollen Erfolg verabschieden kann. Er wird bei uns im Verein immer gern gesehen sein", betont Schott, der in Kürze auch ein paar Transfer-News verkünden wird. "Die Anforderungen in der Bezirksliga steigen, daher werden wir uns qualitativ wie quantitativ besser aufstellen. Wir wollen uns in dieser anspruchsvollen Klasse schließlich wieder versuchen, zu etablieren", betont Simon Schott.