Betriebsunfall behoben: Landau ist zurück in der Bezirksliga

Dass der FSV Landau vor einem knappen Jahr den Abstieg in die Kreisliga verkraften musste, war eine große Überraschung, denn 2022 und 2023 wurden die Bergstädter in der Bezirksliga West jeweils Dritter. Der Verein setzte aber ein außergewöhnliches Zeichen und setzte trotz des Negativerlebnisses weiter auf Coach Christoph Schambeck, der das Vertrauen rechtfertigen sollte.
Gemeinsam mit seinem im vergangenen Sommer verpflichteten Partner Max Putz führte der ehemalige Bayernliga-Stürmer die Rot-Weißen auf Anhieb in die Bezirksliga zurück. Mit einem 1:0-Heimerfolg gegen den TSV-DJK Dietfurt machten Metzner, Seer, Wagner & Co. den Titelgewinn am vergangenen Samstag vorzeitig perfekt.
"Wir wussten vor dieser Saison nicht recht, wohin die Reise führen wird. Nach einer von großen Enttäuschungen geprägten Vorsaison war es nämlich nicht zwingend zu erwarten, dass wir den sofortigen Wiederaufstieg schaffen. Natürlich wollten wir vorne mitmischen, aber dass wir letztlich so souverän Meister werden, damit hatte ich nicht gerechnet", berichtet Landaus Sportlicher Leiter Simon Schott. Die relevanten Zahlen und Fakten sprechen alle für den Champion, der 18 von den bisher 24 absolvierten Partien siegreich gestalten konnte und das Spielfeld nur dreimal als Verlierer verlassen musste. Das absolut Prunkstück ist die Defensive, denn im FSV-Kasten hat es lediglich 19-mal eingeschlagen. Nur bei der Anzahl der geschossenen Tore (49) belegt Landau "nur" den dritten Platz. "Richtige Feuerwerke haben wir sehr selten abgebrannt, dafür haben wir fast immer sehr kontrolliert und souverän unser Pensum heruntergespult. Viele Gegner haben gegen uns sehr defensiv agiert, da war oft viel Geduld gefragt", sagt Schott.