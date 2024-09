Übersicht Kreisligen: Schönberg & Hohenthann feiern Premierensiege!

Den ersten Kreisliga-Sieg hat der TSV Schönberg einfahren können. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Der 7. Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen ist absolviert! Wir haben wieder die Übersicht für euch:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau



Was tut sich an der Tabellenspitze?

Gar nicht verkatert präsentierten sich die "Karpfen" nach dem Karpfhamer Fest, fuhren vor 120 Zuschauern einen verdienten 3:0-Heimsieg gegen den FC Vilshofen ein und sprangen damit an die Tabellenspitze. Der bisherige Primus Eberhardsberg kam in Tittling nicht über ein 3:3-Unentschieden hinaus und musste den Platz an der Sonne räumen. Nach 0:2 und 2:3-Rückstand kann man aber durchaus noch von einem gewonnenen Punkt für die DJK sprechen! Der Aufreger der Partie: Markus Kronawitter (FC Tittling) und Eberhardsbergs Spielertrainer Manuel Grillhösl prallten mit den Köpfen zusammen und mussten ärztlich versorgt werden.



Die Verfolger aus Schalding und Salzweg hielten sich schadlos und fuhren Siege ein.



Was tut sich im Tabellenkeller?

Es ist vollbracht! Nach sechs Auftaktpleiten in Folge hat der TSV Schönberg erstmals gepunktet - und zwar gleich dreifach: In einer unterhaltsamen Partie in Tiefenbach mit insgesamt drei Elfmetern setzten sich die Gäste am Ende mit 4:2 durch und feierten damit den ersten Sieg in der Kreisliga! Überschattet wurde die Partie leider von einem Sanka-Einsatz. Tiefenbachs Alexander Geier prallte mit Schönbergs Keeper zusammen und zog sich dabei vermutlich eine schwere Schulterverletzung zu. Gute Besserung an dieser Stelle! >>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!



Die Torjägerliste (Stand 09.09.)

1. Sebastian Sommer (SV Schalding II) 10 Tore

2. Adrián Grebáč (SV Hofkirchen) 9 Tore

3. Jakob Moosbauer (SV Hohenau) 8 Tore

Was tut sich an der Tabellenspitze?

Die SpVgg Plattling hat ihre kleine Schwächephase überwunden und ist mit einem 2:0-Heimsieg gegen die DJK SB Straubing in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Der SV Auerbach bleibt das Maß der Dinge in der Kreisliga Straubing. – Foto: Maximilian Stahl





Das Maß der Dinge in der Kreisliga Straubing ist und bleibt aber derzeit der SV Auerbach. Der SVA setzte erneut ein Ausrufezeichen und gewann das schwierige Auswärtsspiel in Lindberg vor fast 300 Zuschauern souverän mit 4:1! >>>



Was tut sich im Tabellenkeller?

Es ist zum Mäusemelken für den SV Perkam! Trotz früher Führung in Neßlbach stand der Aufsteiger am Ende wieder mit leeren Händen da und wartet auch nach dem siebten Durchgang weiterhin auf den ersten Sieg. Nicht in Tritt kommen will der SV Winzer, der eigentlich gerne vorne mitmischen würde. In Haibach setzte es die nächste Pleite. Magere vier Punkte nach sieben Spielen - die Winzerer müssen sich erstmal nach unten orientieren...

Die Torjägerliste (Stand 09.09.)

1. Matej Stefl (SV Bischofsmais) 7 Tore

4 Spieler haben 5 Tore erzielt:

Johann Lauerer (SV Neuhausen/Offenberg), Jan Karabas (SpVgg Plattling), Petr Prucha (SV Bischofsmais), Maximilian Straub (TSV Lindberg) >>>Hier geht`s zur ausführlichen Torjägerliste der Kreisliga Straubing!



Niederbayern West Kreisliga Donau-Laaber Was tut sich an der Tabellenspitze?

Das Top-Duo hat sich keine Blöße gegeben! Am Samstag hatte sich der SV Sallach bereits mit 2:0 bei der DJK-SV Adlkofen durchgesetzt. Mann des Tages war dabei Torjäger Tobias Pfäffinger, der beide Treffer erzielte. Schon die Saisontore Nummer sechs uns sieben für den 33-jährigen Routinier. Am Sonntag dann zog der FC Leibersdorf nach und holte sich mit einem 3:1-Heimsieg gegen den TSV Neustadt/Donau die Tabellenführung zurück.

Wichtiger Auswärtsdreier für die SG Offenstetten/Rohr (rote Trikots) beim FC Dingolfing II. – Foto: Alfred Brumbauer





Was tut sich im Tabellenkeller?

Der FC Hohenthann hat das Kellerduell gegen die SG WiBiKi mit 4:2 für sich entschieden, damit den ersehnten ersten Saisonsieg eingefahren und die rote Laterne an die SG weitergereicht! Kurios: Das Endergebnis stand schon nach 28 Minuten fest. Alle sechs Treffer fielen in der ersten halben Stunde.



Die Torjägerliste (Stand 09.09.)

1. Niclas Thieme (FC Ergolding II) 8 Tore

2. Tobias Pfäffinger (SV Sallach) 7 Tore

3. Daniel Dollmann (SV Ettenkofen) 6 Tore



Kreisliga Isar-Rott Was tut sich an der Tabellenspitze?

Im Topspiel musste der bislang makellose SV Hebertsfelden erstmals Federn lassen! Der Tabellenführer musste sich in einem abwechslungsreichen Partie vor 220 Zuschauern am Ende mit einem 2:2 beim SC Falkenberg zufriedengeben. Hinter Hebertsfelden herrscht dichtes Gedränge bei den Verfolgern: Den Zweitplatzierten FC Bonbruck/Bodenkirchen und den Tabellenfünften Falkenberg trennen nur zwei Zähler.

Mit einem 2:0-Heimsieg gegen die SG Johannesbrunn-Binabiburg kann sich der TSV Vilsbiburg oben festkrallen. – Foto: Birgit Schmideder