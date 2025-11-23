Übersicht: Die Hallenturniere am Niederrhein 2025/26

In der Winterpause rollt am Niederrhein traditionell der Ball in der Halle. In zahlreichen Städten gilt es, den Meister des Budenzaubers zu ermitteln. Wer, wann, wo um was spielt, erfahrt ihr in der nachfolgenden Übersicht. Falls uns ein Fehler unterlaufen ist oder ihr weitere Informationen habt, meldet euch gerne per Mail an fupa@rp-digital.de bei unserer Redaktion.

>>> FuPa Niederrhein begleitet einige Turniere live vor Ort. Schaut also auch gerne auf unserem Youtube-Kanal für frisches Videomaterial vom Budenzauber vorbei