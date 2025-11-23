Übersicht: Die Hallenturniere am Niederrhein 2025/26

In der Winterpause rollt am Niederrhein traditionell der Ball in der Halle. In zahlreichen Städten gilt es, den Meister des Budenzaubers zu ermitteln. Wer, wann, wo um was spielt, erfahrt ihr in der nachfolgenden Übersicht. Falls uns ein Fehler unterlaufen ist oder ihr weitere Informationen habt, meldet euch gerne per Mail an fupa@rp-digital.de bei unserer Redaktion.
>>> FuPa Niederrhein begleitet einige Turniere live vor Ort. Schaut also auch gerne auf unserem Youtube-Kanal für frisches Videomaterial vom Budenzauber vorbei
>>> Hinweis: Dieser Text wird nach Kenntnisstand der FuPa-Redaktion stetig weiter befüllt und aktualisiert. Daher: Neue Infos zu Turnieren und Spielplänen nehmen wir gerne unter fupa@rp-digital.de entgegen.
Traditionsmasters
4.1. - Westenergie Sporthalle Mülheim
Masters Dülken
17.-18.1. - Ransberg-Halle
Schiedsrichter Masters
3.-4.1.
_______________
HStM Mülheim
Vorrunde: 27.-28.12. - Westenergie-Sporthalle
Endrunde: 3.1. - Westenergie-Sporthalle
HStM Voerde
2.1. - Sporthalle am Gymnasium Voerde
HStM Dinslaken
Noch kein Termin bekannt. - Hans-Elfing-Halle
HStM Duisburg
Noch kein Termin bekannt. - Sporthalle Krefelder Straße, Rheinhausen
_______________
Hildener Hallenmasters
Noch kein Termin bekannt. Sporthalle der Bezirkssportanlage am Bandsbusch
_______________
HStM Essen
- Sporthalle Bergeborbeck/Sporthalle am Hallo
_______________
Hallenkreismeisterschaft Grevenbroich-Neuss
12.-18.1. - Großsporthalle Gustorf
HStM Grevenbroich Ü32
17.1. - Großsporthalle Gustorf
Hallenkreismeisterschaft Grevenbroich Frauen
11.1. - Großsporthalle Gustorf
Hallen-Cup Kleinenbroich C-Jugend
Noch kein Termin bekannt.
_______________
HStM Krefeld
2.-4.1. - Glockenspitzhalle
Schwalmtal-Hallenmeisterschaft
Noch kein Termin bekannt.
HStM Nettetal
Noch kein Termin bekannt. - Werner-Jaeger-Halle, Lobberich
HStM Meerbusch
Noch kein Termin bekannt.
HStM Meerbusch Alt-Herren
Noch kein Termin bekannt.
_______________
HStM Kleve
Noch kein Termin bekannt.
HStM Goch
Noch kein Termin bekannt.
Neujahrsturnier TSV Nieukerk
Noch kein Termin bekannt. - Vogtei-Halle
Flockdruck-Cup
Noch kein Termin bekannt. - Sporthalle Konrad-Adenauer-Schule Kellen
_______________
Hallenstadtpokal Moers
3.-4.1. - Enni-Sportpark
HStM Rheinberg
Noch kein Termin bekannt.
HStM Rheinberg, Reserven
Noch kein Termin bekannt.
_______________
21.12.25 - 3.1.26 - Jahnhalle
20.12. - Jahnhalle
18.12.25 - 2.1.26 - Jahnhalle
16.-29.12. - Jahnhalle
20.-23.12. - Jahnhalle
HStM Viersen
Noch kein Termin bekannt.
HStM Viersen, Frauen
Noch kein Termin bekannt.
_______________
HStM Oberhausen
Vorrunde: 3.-4.1. - Sporthalle Willy-Jürissen
Endrunde: 18.1. - Sporthalle Willy-Jürissen
HStM Oberhausen, Frauen
11.1. - Sporthalle Willy-Jürissen
HStM Oberhausen, Ü32
Vorrunde: 10.1. - Sporthalle Willy-Jürissen
Endrunde: 17.1. - Sporthalle Willy-Jürissen
9.-11.1. - Dieter-Renz-Halle
10.-11.1 - Dieter-Renz-Halle
_______________
29.-30.12.
HStM Emmerich, Reserven
28.12.
HStM Rees
3.-4.1.
HStM Wesel
3.1. - Rundsporthalle Wesel
HStM Wesel, Reserven
4.1. - Rundsporthalle Wesel
HStM Wesel, Altherren
Noch kein Termin bekannt. - Rundsporthalle Wesel
HStM Bocholt
18.1. - Euregiohalle
HStM Bocholt II. Senioren
17.1. - Euregiohalle
_______________
-
_______________
HStM Langenfeld
Noch kein Termin bekannt. - Konrad-Adenauer-Gymnasium, Halle 1
Solinger Hallenmasters
Noch kein Termin bekannt.
Solinger Hallenmasters, Das "kleine Masters"
Noch kein Termin bekannt.
_______________
HStM Wuppertal
Vorrunde: 13.12. - Sporthalle Küllenhahn
Endrunde: 3.1. - Uni-Halle
Südhöhen-Turnier
27.-28.12 - Alfred-Henckels-Halle
HStM Velbert
27.12.-30.12 - Sporthalle Langenberger Straße
_______________
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: