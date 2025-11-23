 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Der VfB Homberg ist in der Halle immer stark.
Der VfB Homberg ist in der Halle immer stark. – Foto: Markus Becker

Übersicht: Die Hallenturniere am Niederrhein 2025/26

Der Budenzauber steht bevor. Infos zu allen Hallenturnieren am Niederrhein gibt es genau hier in der Übersicht von FuPa Niederrhein.

In der Winterpause rollt am Niederrhein traditionell der Ball in der Halle. In zahlreichen Städten gilt es, den Meister des Budenzaubers zu ermitteln. Wer, wann, wo um was spielt, erfahrt ihr in der nachfolgenden Übersicht. Falls uns ein Fehler unterlaufen ist oder ihr weitere Informationen habt, meldet euch gerne per Mail an fupa@rp-digital.de bei unserer Redaktion.

>>> FuPa Niederrhein begleitet einige Turniere live vor Ort. Schaut also auch gerne auf unserem Youtube-Kanal für frisches Videomaterial vom Budenzauber vorbei

>>> Hinweis: Dieser Text wird nach Kenntnisstand der FuPa-Redaktion stetig weiter befüllt und aktualisiert. Daher: Neue Infos zu Turnieren und Spielplänen nehmen wir gerne unter fupa@rp-digital.de entgegen.

Niederrhein

Traditionsmasters

4.1. - Westenergie Sporthalle Mülheim

Masters Dülken

17.-18.1. - Ransberg-Halle

Schiedsrichter Masters

3.-4.1.

_______________

Duisburg, Dinslaken & Mülheim

HStM Mülheim

Vorrunde: 27.-28.12. - Westenergie-Sporthalle
Endrunde: 3.1. - Westenergie-Sporthalle

HStM Voerde

2.1. - Sporthalle am Gymnasium Voerde

HStM Dinslaken

Noch kein Termin bekannt. - Hans-Elfing-Halle

HStM Duisburg

Noch kein Termin bekannt. - Sporthalle Krefelder Straße, Rheinhausen

>>> Spielpläne und Informationen wie Austragungsort und Zeitraum bitte an fupa@rp-digital.de schicken

_______________

Düsseldorf

Hildener Hallenmasters

Noch kein Termin bekannt. Sporthalle der Bezirkssportanlage am Bandsbusch

_______________

Essen

HStM Essen

- Sporthalle Bergeborbeck/Sporthalle am Hallo

_______________

Grevenbroich & Neuss

Hallenkreismeisterschaft Grevenbroich-Neuss

12.-18.1. - Großsporthalle Gustorf

HStM Grevenbroich Ü32

17.1. - Großsporthalle Gustorf

Hallenkreismeisterschaft Grevenbroich Frauen

11.1. - Großsporthalle Gustorf

Hallen-Cup Kleinenbroich C-Jugend

Noch kein Termin bekannt.

_______________

Kempen & Krefeld

HStM Krefeld

2.-4.1. - Glockenspitzhalle

Schwalmtal-Hallenmeisterschaft

Noch kein Termin bekannt.

HStM Nettetal

Noch kein Termin bekannt. - Werner-Jaeger-Halle, Lobberich

HStM Meerbusch

Noch kein Termin bekannt.

HStM Meerbusch Alt-Herren

Noch kein Termin bekannt.

_______________

Kleve & Geldern

HStM Kleve

Noch kein Termin bekannt.

HStM Goch

Noch kein Termin bekannt.

Neujahrsturnier TSV Nieukerk

Noch kein Termin bekannt. - Vogtei-Halle

Flockdruck-Cup

Noch kein Termin bekannt. - Sporthalle Konrad-Adenauer-Schule Kellen

_______________

Moers

Hallenstadtpokal Moers

3.-4.1. - Enni-Sportpark

HStM Rheinberg

Noch kein Termin bekannt.

HStM Rheinberg, Reserven

Noch kein Termin bekannt.

_______________

Mönchengladbach & Viersen

HStM Mönchengladbach

21.12.25 - 3.1.26 - Jahnhalle

HStM Mönchengladbach Frauen

20.12. - Jahnhalle

HStM Mönchengladbach A-Jugend

18.12.25 - 2.1.26 - Jahnhalle

HStM Mönchengladbach B-Jugend

16.-29.12. - Jahnhalle

HStM Mönchengladbach C-Jugend

20.-23.12. - Jahnhalle

HStM Viersen

Noch kein Termin bekannt.

HStM Viersen, Frauen

Noch kein Termin bekannt.

_______________

Oberhausen & Bottrop

HStM Oberhausen

Vorrunde: 3.-4.1. - Sporthalle Willy-Jürissen
Endrunde: 18.1. - Sporthalle Willy-Jürissen

HStM Oberhausen, Frauen

11.1. - Sporthalle Willy-Jürissen

HStM Oberhausen, Ü32

Vorrunde: 10.1. - Sporthalle Willy-Jürissen
Endrunde: 17.1. - Sporthalle Willy-Jürissen

HStM Bottrop

9.-11.1. - Dieter-Renz-Halle

HStM Bottrop, Frauen

10.-11.1 - Dieter-Renz-Halle

_______________

Rees & Bocholt

HStM Emmerich

29.-30.12.

HStM Emmerich, Reserven

28.12.

HStM Rees

3.-4.1.

HStM Wesel

3.1. - Rundsporthalle Wesel

HStM Wesel, Reserven

4.1. - Rundsporthalle Wesel

HStM Wesel, Altherren

Noch kein Termin bekannt. - Rundsporthalle Wesel

HStM Bocholt

18.1. - Euregiohalle

HStM Bocholt II. Senioren

17.1. - Euregiohalle

_______________

Remscheid

-

_______________

Solingen

HStM Langenfeld

Noch kein Termin bekannt. - Konrad-Adenauer-Gymnasium, Halle 1

Solinger Hallenmasters

Noch kein Termin bekannt.

Solinger Hallenmasters, Das "kleine Masters"

Noch kein Termin bekannt.

_______________

Wuppertal und Niederberg

HStM Wuppertal

Vorrunde: 13.12. - Sporthalle Küllenhahn
Endrunde: 3.1. - Uni-Halle

Südhöhen-Turnier

27.-28.12 - Alfred-Henckels-Halle

HStM Velbert

27.12.-30.12 - Sporthalle Langenberger Straße

_______________

____

