Überraschungssieg beim Sparkassen Indoor-Cup der TSG Balingen

Die Hauptrunde des Sparkassen Indoor-Cups startete am Sonntagmorgen in der Balinger Sparkassen-Arena mit packenden Gruppenspielen. In Gruppe I untermauerte der FC Holzhausen früh seine Ambitionen und setzte sich mit neun Punkten souverän durch. Der TSV Straßberg überzeugte auch.

In der Gruppe II dominierte die TSG Balingen II, die als Oberliga-Reserve das Turnier auf hohem Niveau bestritt und sich ungeschlagen den Gruppensieg sicherte. Der TSV Frommern folgte als Gruppenzweiter, während der VfL Pfullingen und die SG SpVgg Mössingen/TV Belsen ausschieden.

Die Gruppe III wurde von der ersten Mannschaft der TSG Balingen dominiert. Mit drei Siegen in drei Spielen und beeindruckenden 21 erzielten Toren setzte der Oberligist ein klares Zeichen. Die U19 der TSG Balingen zeigte ebenfalls eine starke Leistung und qualifizierte sich mit sechs Punkten für das Viertelfinale.

Die Gruppe IV bot die spannendsten Duelle: Sowohl der FC 07 Albstadt als auch die SG Empfingen sammelten jeweils fünf Punkte und zogen knapp vor der SG Schramberg/SV Sulgen in die nächste Runde ein.

Viertelfinale mit klaren Favoriten

Im Viertelfinale ließ der FC Holzhausen dem TSV Frommern beim 10:1-Sieg keine Chance und unterstrich seine Favoritenrolle. Die TSG Balingen II überraschte mit einem starken 4:1-Erfolg gegen den TSV Straßberg und zog ins Halbfinale ein.

Die erste Mannschaft der TSG Balingen setzte sich im Duell mit der SG Empfingen mit 4:2 durch. Ein spannendes Match lieferte die U19 der TSG Balingen, die den FC 07 Albstadt mit 5:3 besiegte und ins Halbfinale einzog.

Spannende Halbfinals

Das erste Halbfinale zwischen der TSG Balingen II und der ersten Mannschaft der TSG Balingen entwickelte sich zu einem hochklassigen Duell. Die Oberliga-Erstvertretung setzte sich mit 5:3 durch und erreichte das Finale. Im zweiten Halbfinale zeigte der FC Holzhausen seine Klasse und bezwang die U19 der TSG Balingen mit 2:0.

Überraschender Finalverlauf

Das Finale versprach Spannung, doch der Verbandsligist FC Holzhausen ließ dem Oberligisten TSG Balingen keine Chance. Mit einer beeindruckenden Offensivleistung setzte sich Holzhausen klar mit 7:2 durch und krönte sich zum Sieger des Sparkassen Indoor-Cups 2024.

Platzierungsspiele runden den Tag ab

Im Spiel um Platz 3 sicherte sich die TSG Balingen II mit einem knappen 4:3 gegen die eigene U19 den dritten Platz.

Fazit und Ausblick

Der Sparkassen Indoor-Cup der TSG Balingen überzeugte erneut mit hochklassigem Hallenfußball und spannenden Duellen. Der FC Holzhausen setzte mit seinem Turniersieg ein Ausrufezeichen und bewies, dass in der Halle auch Überraschungen möglich sind.