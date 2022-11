Überraschung in Ehingen: Früherer Profi Mario Jokic ist neuer Trainer! Nun in der Kreisliga: Der Kroate Mario Jokic!

Nachdem der Verein in der vergangenen Saison mit nur zwei Niederlagen souverän in die Kreisliga A aufstieg, gelang es der Mannschaft noch nicht, den Erfolg mit in die laufende Saison zu übertragen: Nur zwei Mal ging der KSC bisher in 13 Ligaspielen als Sieger vom Platz, keine gute Quote. Nun wurde die sportliche Reißleine gezogen und den aktuellen Trainer mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Mario Jokic soll nun als Spielertrainer dem KSC zum erneuten Erfolg verhelfen. Über verschiedene Stationen in Kroatien, Litauen und sogar Bosnien-Herzegowina landete er im Jahr 2017 in Deutschland beim TSV Kottern. Nur ein Jahr später zog es den Abwehrspieler in die Regionalliga Bayern zum FC Memmingen. Dort blieb er über zwei Jahre und machte größtenteils als Stammspieler 40 Regionalliga-Spiele. Danach wechselte der Abwehrspieler in die zweite österreichische Liga zum FC Dornbirn (Quelle: Transfermarkt.de). Laut der „Schwäbischen“ war Jokic seit diesem Sommer ohne festen Verein, da er mehr Zeit für seine Familie haben wolle.