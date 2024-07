Überraschung in der ersten Pokalrunde – Favorit chancenlos: „Haben noch viel Arbeit vor uns“

„Es war ein verdienter Sieg für Feldafing“, musste Kevin Enzi zugeben. Der neue Trainer des Fußball-Kreisklassisten aus Erling sah bei seinem Debüt an der Seitenlinie noch viel Verbesserungspotenzial im Spiel seiner Mannschaft. „Der Fitnessstand stimmt mittlerweile, aber wir haben noch viel Arbeit vor uns. Wir müssen die Automatismen erst finden“, erklärte Enzi. In der Erstrundenpartie im Toto-Pokal am Mittwochabend setzten sich die erst frisch in die A-Klasse aufgestiegenen Gastgeber knapp durch und zogen damit in die nächste Runde ein.