Überraschender Abgang: Marcel Salokat verlässt RW Erlinghausen

Landesligist RW Erlinghausen muss sich am Ende der Transferphase doch noch von einem weiteren Spieler verabschieden.

Allrounder Marcel Salokat (33) wird den Marsberger Dorfverein nach drei Jahren verlassen und zu seinem Heimatverein TSV Ersen zurückkehren. Dort wird er den hessischen Kreisoberligisten SG Ersen/Ostheim/Zwergen/Liebenau verstärken.

Für den Verein aus dem Kreis Hofgeismar-Wolfhagen spielte Salokat bereits von 2017 bis 2021 und schloss in der Zeit ein Stipendium in den USA ab. Zuvor spielte der gebürtige Warburger fünf Jahre lang für die U21 des SC Paderborn 07 in der Westfalen- und Oberliga.