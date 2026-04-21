Überraschender Abgang in Memmingen: Kevin Haug löst Vertrag auf

Kevin Haug (re.) hat sich nach wenigen Monaten wieder vom FC Memmingen verabschiedet. – Foto: Jonas Baier

Das war ein kurzes Gastspiel: Kevin Haug , der erst in der Winterpause vom Bayernligisten TSV Kottern zum FC Memmingen gewechselt war, hat sich schon wieder vom FCM verabschiedet. Nach sechs Einsätzen - einmal von Beginn an - in der Regionalliga Bayern hat der 31-jährige Angreifer seinen Vertrag mit sofortiger Wirkung wieder aufgelöst.

Es hätte eigentlich alles gepasst: In Kottern und Sonthofen hatte sich Haug einen sehr guten Namen in der Bayernliga gemacht, Regionalliga in Memmingen, wo er auch lebt, hätte der Höhepunkt der Laufbahn werden können. Aber nach wenigen Monaten ist schon wieder Schluss. Warum? Memmingens Sportlicher Leiter Esad Kahric erklärt: "Kevin ist mit dem Wunsch und der Bitte um Vertragsauflösung an uns herangetreten. Er hat uns in einem ehrlichen Gespräch seine Gründe dargelegt. Er ist mit großen Ambitionen zu uns gekommen, die Rolle als Joker ist für ihn einfach unbefriedigend. Auch aufgrund seiner beruflichen Situation stehen für ihn deshalb der Aufwand, den er für Regionalliga-Fußball leisten muss, und der Ertrag in keinem Verhältnis. Wir hätten natürlich gerne mit ihm zumindest noch bis Saisonende weitergemacht, können aber auch seine Beweggründe nachvollziehen und wünschen ihm alles Gute."

In die gleiche Kerbe schlägt Cheftrainer Matthias Günes, der dem Stürmer tadelloses Verhalten attestiert: "Da hat es sportlich überhaupt nichts gegeben. Kevin hat sich sowohl in den Trainingseinheiten als auch in den Spielen immer korrekt verhalten. Da war immer alles in Ordnung. Der Zeitpunkt ist natürlich ungewöhnlich und für uns nicht unbedingt günstig. Auch ich hätte mir gewünscht, dass er noch einen Monat bis Saisonende durchzieht. Aber auch ich kann seine Gründe menschlich nachvollziehen." Wohin es Kevin Haug in der kommenden Saison ziehen wird, das ist noch nicht bekannt. Für die Memminger geht es ohne Haug am heutigen Dienstagabend mit dem Auswärtsspiel in Ansbach weiter.