Über RWE und FCC zurück in die Heimat Der 1. SC 1911 Heiligenstadt begrüßt einen weiteren Neuzugang in dieser Winterpause.

Dabei sammelte Leon Göbel zuletzt beim FC Carl Zeiss Spielerfahrung in der Junioren-Bundesliga. Bis zum Sommer 2020 war er zudem beim FC Rot-Weiß Erfurt. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt erhält so einen bestens ausgebildeten Fußballer zurück.

"Wir haben Leon seit seinem Wechsel nach Erfurt nie aus den Augen verloren und seine Entwicklung regelmäßig verfolgt. Als wir dann erfahren haben, dass Leon den Wunsch hatte sich wieder in die Heimat zu orientieren, da wurde der Kontakt und der Austausch mit ihm dann intensiver. Er passt genau in unser Konzept, ein junger, sehr talentierter Spieler mit einer Top Ausbildung, der aus unserer Region und vor allem aus unserem Verein kommt. Wir sind sehr froh, dass wir Leon wieder für uns gewinnen und und mit unserem Konzept überzeugen konnten. An dieser Stelle nochmal ein Dankeschön an den FC Carl-Zeiss Jena für die schnelle und absolut unkomplizierte Abwicklung des Wechsels", freut sich Christoph Rodenstock, der Team-Manager des 1. SC 1911 Heiligenstadt und ergänzt: "Leon wird uns mit seinem Talent und seiner Art Fußball zu spielen definitiv weiterhelfen. Er ist ein Zentrumsspieler somit vielseitig einsetzbar und variabel."