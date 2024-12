Über 32-jährige Ära endet: SV Hüsten 09 besetzt sportliche Leitung neu

Ab Sommer 2025 beginnt bei Bezirksligist SV Hüsten 09 eine neue Zeitrechnung. Neben der millionenschweren Renovierung des altehrwürdigen Stadion Große Wiese wird auch der sportliche Leiter und Fußballabteilungsleiter der 09er, Thomas Malachowski, sein Amt nach über 32-jähriger Funktionärsarbeit an einen alten Bekannten übergeben.

Denn Ufuk Üzel kehrt nach einem Jahr als Trainer von A-Ligist SG Grevenstein/Hellefeld-Altenhellefeld zum SV Hüsten 09 zurück und wird dort künftig in Doppelfunktion tätig sein.

"Das ist eine gute Lösung für den gesamten Verein", so Thomas Malachowski. "Ufuk Üzel und auch Holger Wortmann haben sich das so gewünscht. Ich bin gerne bereit, diesen Prozess zu begleiten. Nach mehr als 15 Jahren in dieser Rolle haben wir mit Ufuk Üzel einen seriösen Nachfolger für mich gefunden. Unser zweiter Vorsitzender Sebastian Bahr hat beim Herstellen dieser Konstellation mit großem Engagement unterstützt. Wir wollten nie, dass er den Verein verlässt, und sind sehr froh, dass er im kommenden Sommer zu uns zurückkehren wird."