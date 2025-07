U23 Reloaded - Stammermann baut Meppens Talentschmiede um

Nach acht Jahren im Jugendleistungszentrum des SV Meppen stellt sich Carsten Stammermann einer neuen Herausforderung: Als Trainer der U23 führt er ein komplett umgebautes, extrem junges Team in die Oberliga Niedersachsen. Im Gespräch mit FuPa spricht der 56-Jährige über den Reiz dieser Aufgabe, den Umbruch im Kader, seine Erwartungen an die Saison und warum Teamgeist für ihn wichtiger ist als alles andere.

FuPa: Da viele Spieler aus dem bisherigen Kader die U23 verlassen haben, war ein größerer Umbruch nötig. Wie stark warst du selbst in die Suche und Verpflichtung neuer Spieler eingebunden?

Carsten: Ja, der Umbruch ist schon extrem, und war ehrlich gesagt auch nicht so groß geplant. Wir wollten schon dem Team ein anderes Gesicht geben, auch das Team ein Stückweit verjüngen, doch der eine oder andere Abgang hat schon weh getan, da bin ich ehrlich. Am meisten sicherlich der Abgang von Felix Golkowski (Golli), er war mein Kapitän in der U19, ein wunderbarer Typ, ganz wichtig für jedes Team – sein Abgang tut uns schon weh, weil er auch ein Leader gewesen wäre – nicht desto trotz ist es aber auch der einzige Wechsel den ich verstehen konnte, weil er in Spelle in ein tolles Umfeld kommt und dort auch in einer ersten Mannschaft spielt.

Durch die vielen Abgänge war ich ehrlicherweise fast schon zu spät mit im Boot, denn irgendwann hat mir der Verein auch die Kaderplanung mit zur Aufgabe gemacht, es ist uns dann gelungen, so glaube ich qualitativ und quantitativ einen ordentlichen wettbewerbsfähigen Kader zusammen zu stellen, der jedoch extrem jung ist.

Ich habe quasi alle Gespräche geführt und war daher schon sehr eingebunden.

FuPa: Ein komplett neu formierter Kader braucht Zeit, um zusammenzufinden. Welche Maßnahmen ergreifst du, um Teamgeist und stabile Strukturen in der Mannschaft aufzubauen?

Carsten: Wir sind relativ früh in die Vorbereitung gestartet, haben viele Einheiten schon gemacht. Dazu zählen gerade auch in der Anfangsphase auch viele Testspiele damit sich die Jungs auch dort kennenlernen und ein Teamgefühl entwickeln. Wir hatten in der letzten Woche schon unsere Einstandsparty, die von den Jungs die dageblieben sind hervorragend organisiert war und allen sehr viel Spass gemacht hat. Teamgeist entwickelt sich auch dort – ich sage den Jungs immer – so wie ihr feiert, müsst ihr auch Fußball spielen – als Einheit, mit viel Spielfreue und immer gemeinsam ein Ziel haben. Die neun Jungs, die dageblieben sind, spielen bei der Integration schon eine wichtige Rolle, machen das gerade überragend und unterstützen mich sehr, die Stimmung war von Anfang an sehr gut und die Jungs arbeiten sehr gut zusammen.

FuPa: Auch für dich persönlich ist die Oberliga Neuland. Wie bereitest du dich selbst auf die neue Liga und deren Anforderungen vor?

Carsten: Als Trainer ist das richtig, ansonsten kenne ich die Oberliga Niedersachsen sogar noch aus meiner eigenen Spielerkarriere, da ich sowohl mit BW Lohne und dem BV Cloppenburg dort selbst mal gespielt habe – es sind sogar noch einige Vereine von damals dabei. Ich habe schon in der letzten Saison einige Spiele gesehen, in der jetzigen Vorbereitung mir auch schon das eine oder andere Testspiel von anderen Gegnern angeschaut. Ich mag auch gerne den Austausch mit anderen Verantwortlichen in Vereinen, so habe ich schon länger einen guten Austausch mit Markus Schütte vom SC Spelle-Venhaus. Es wird dennoch schon etwas Neues sein, spannend und herausfordernd.