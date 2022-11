U21 empfängt den FSV Jägersburg zum Abendspiel SV Elversberg II: Saarderby am Freitagabend

Bereits am morgigen Freitagabend, 25. November, geht es für die U21 der SV Elversberg in der RPS-Oberliga weiter. Um 19.00 Uhr empfängt das Team von Trainer Daniel Demmerle den FSV Jägersburg zum Abendspiel im Stadion am Franzschacht in Friedrichsthal.

Das Heimspiel des Oberligateams der SV Elversberg gegen den FSV Jägersburg wurde vorverlegt und findet bereits am Freitag um 19 Uhr im Stadion am Franzschacht in Friedrichsthal statt. „Gerade bei saarländischen Oberligisten freue ich mich immer wieder, viele bekannte Gesichter noch mal zu sehen“, sagt Demmerle, der Trainer der SVE-U21. Er stellt aber den sportlichen Aspekt in den Fokus. „Das Hinspiel

gegen Jägersburg war ein Spiel auf Augenhöhe. Wir haben zwar am Ende 1:3

verloren, haben aber einen guten Fight hingelegt und zwischenzeitlich den

Rückstand ausgeglichen.“ Ein ähnlich umkämpftes Spiel erwartet der U21-

Coach gegen den Tabellenneunten Jägersburg auch am Freitagabend. „Es wird

ein körperbetontes Spiel, gerade vom Gegner, der viel über seine

Körperlichkeit kommt. Unsere Jungs sind aber auch noch mal soweit, wieder

etwas Zählbares mitzunehmen. Dementsprechend gehen wir auch voller

Euphorie in das Heimspiel.“