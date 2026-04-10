U19: Voronin-Viererpack entscheidet Kellerkrimi, Meerbusch überzeugt

St. Tönis duelliert sich mit dem ETB Essen. – Foto: Jens Terhardt

Am Sonntag geht der 20. Spieltag der A-Junioren-Niederrheinliga an den Start. Neben dem Kellerduell zwischen den beiden Schlusslichtern FSV Duisburg und KFC Uerdingen will Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg im Heimspiel gegen Abstiegskandidat VfB Homberg seine Hausaufgaben erledigen. Derweil treffen mit Baumberg-Verfolger Ratingen 04/19 und Herausforderer TSV Meerbusch zwei der drei formstärksten Teams der Liga aufeinander, wohingegen der SC St. Tönis - nach der Pokalsensation gegen RW Essen zuletzt - auch im Auswärtsspiel bei dessen Stadtrivale ETB Schwarz-Weiß Essen überzeugen.

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So lief der 20. Spieltag:

Für den 1. FC Bocholt dürfte die zweiwöchige Osterpause eine zum genießen gewesen sein. Nach vier aufeinanderfolgenden Ligasiegen haben sich die Schwatten schließlich zuvor wieder im Aufstiegskampf zurückgemeldet. Mit nun 31 Punkten rangiert die Elf von Übungsleiter Udo Geidies einzig sechs Zähler hinter Ligaprimus Sportfreunde Baumberg, womit der Titel zumindest wieder in Reichweite erscheint. Etwas anders sieht die Lage derweil bei Kontrahent VfB Hilden aus. Um genau zu sein sogar nahezu komplett gegensätzlich. Denn während Bocholt aus den jüngsten vier Duellen die volle Punktzahl erntete, kommt der VfB im selben Zeitraum lediglich auf einen eroberten Punkt. Und den gab es beim Aufeinandertreffen mit Verfolger VfL Rhede vor der Osterpause. Ob sich die Hausherren von dieser Negativserie über die Ostertage erholt haben, wird sich am Sonntag zeigen. Nach der 1:5-Klatsche im Hinspiel hat der VfB in jedem Fall noch eine Rechnung mit Bocholt offen.

Spannend wird es währenddessen in Ratingen. Dort empfängt der Tabellenzweite Ratingen 04/19 den sechstplazierten TSV Meerbusch. Was auf dem Papier zwar nicht unbedingt nach einem Topspiel klingt, liest sich angesichts der Topform auf beiden Seiten wesentlich eindeutiger: Während der RSV aus den jüngsten fünf Duellen starke elf Punkte eroberte, sammelte der TSV gar 13 Zähler. Demnach dürften beide Kontrahenten mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in die Begegnung gehen. Für Gastgeber Ratingen geht es dabei um wichtige Zähler im Titelkampf, wohingegen Meerbusch den Abstand auf die Spitzenplätze weiter verkürzen kann. Mit Artur Strada (Ratingen) und Dian Bilali (Meerbusch) treffen zudem zwei der drei besten Torschützen der Liga direkte aufeinander. Beide kommen im bisherigen Saisonverlauf auf beeindruckende 14 Treffer.

Für Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg geht es derweil ins Heimspiel gegen Kellerkind VfB Homberg. Die Hausherren sind angesichts des klaren Punkte-Polsters von 18 Punkten Vorsprung auf den Herausforderer klarer Favorit, haben zuletzt allerdings etwas Federn gelassen: Durch zwei aufeinanderfolgende Remis hat sich der Vorsprung der Sportfreunde an der Tabellenspitze auf drei Zähler verringert, weshalb gegen den Underdog aus Homberg zwingend wieder drei Punkte hermüssen. Homberg hingegen muss sich nach zuletzt schwankenden Leistungen wieder fangen, sonst droht der Abstieg.

Ebenfalls abstiegsgefährdet sind auch der FSV Duisburg und Tabellennachbar KFC Uerdingen. Während der FSV als Ligaschlusslicht in den Spieltag startet, steht der KFC mit der doppelten Punktanzahl auf Platz zwölf. Für die Hausherren scheint der Klassenerhalt - trotz sieben eroberten Zählern aus den vergangenen fünf Spielen - aufgrund des großen Rückstands auf das rettende Ufer kaum noch möglich, wohingegen für die Krefelder Gäste noch alles möglich ist. Einzig ein Punkt trennt die Uerdinger vom ersten Relegationsrang, weshalb die Blau-Roten noch hoffen dürfen. Mit einem Auswärtserfolg beim Verfolger könnte der KFC die Abstiegsplätze somit hinter sich lassen. Da würde ein ähnlich dominanter Auftritt wie beim 4:0-Erfolg im Hinspiel in jedem Fall gut tun.

Seit Wochen in einer tiefen Krise steckt der ETB Schwarz-Weiß Essen. Ganze zehn Ligaspiele in Serie ist der Tabellensiebte bereits sieglos. In der Rückrundentabelle belegt der ETB mit einzig einem eroberten Zähler gar den letzten Tabellenplatz. Folglich stehen die Essener nach der zweiwöchigen Pause nun vor einer gehörigen Aufgabe, um nicht noch in Abstiegsängste zu geraten. Diese kann der SC St. Tönis im Falle eines Erfolges in Essen seinerseits vorerst abwenden. Mit 19 Punkten hat der SC acht Zähler weniger als der Kontrahent auf dem Konto, kann das Polster somit auf fünf Punkte verkleinern. An Selbstvertrauen dürfte es der Elf von Chefcoach Jonas Schüler in jedem Fall nicht mangeln: Mit einem sensationellen 3:2-Erfolg über DFB-Nachwuchsliga-Teilnehmer RW Essen gelang den Schwarz-Gelben noch vor Ostern der überraschende Einzug in das Niederrheinpokal-Halbfinale.