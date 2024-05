U19 TSV Eintracht Karlsfeld

Der TSV Eintracht Karlsfeld ist bekannt dafür, seine Jugendspieler optimal in seinen Herrenteams in der Landesliga – Kreisliga oder auch A - Klasse zu integrieren.



Mit Fabio Meikis hat man für die kommende Saison nun einen neuen U19 Trainer gefunden, der die Talente optimal auf den Sprung in den Herrenbereich vorbereiten kann. Fabio Meikis wurde selbst in den NLZ`s von Unterhaching und Ingolstadt ausgebildet und hat im Herrenbereich Regionalliga Erfahrung. Trotz seines jungen Alters wird Fabio seine Erfahrungen weitergeben und wird seine ersten größere Schritte in seiner Trainerkarriere machen.



Gemeinsam mit Max Meisenberger (ehemaliger Bezirksligaspieler) werden sie als Duo die U19 übernehmen. Die U19 der Eintracht kämpft aktuell um den Aufstieg in die Bezirksoberliga. Der aktuelle Kader besteht allerdings zu 95 % aus Spielern des Jahrgangs 2006/2007 und teilweise sogar des Jahrgangs 2008. Sollte der Aufstieg in diesem Sommer nicht gelingen, wird man kommende Saison einen neuen Anlauf starten. Mit Fabio und Max hat man auf der Trainerbank bereits den ersten Schritt gemacht.