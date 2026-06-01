U19-Talente schießen Fortuna zum Kantersieg

Gleich sieben U19-Spieler kamen bei der Fortuna zum Einsatz – Foto: LaBima

Die SC Fortuna Köln II hat ihre Durststrecke in der Mittelrheinliga beendet. Nach acht sieglosen Spielen setzte sich die Mannschaft von Iraklis Metaxas deutlich mit 6:1 gegen die bereits abgestiegenen Sportfreunde Düren durch. Besonders erfreulich aus Sicht der Südstädter: Gleich sieben U19-Spieler kamen zum Einsatz und prägten den Erfolg entscheidend mit.

Trotz des frühen Rückstands hielten die Sportfreunde gut dagegen. Die Gäste erspielten sich mehrere gute Möglichkeiten, konnten ihre Chancen jedoch nicht nutzen. Auf der anderen Seite vergab Fortuna ebenfalls weitere Gelegenheiten, sodass es mit dem knappen 1:0 in die Pause ging.

Die Gastgeber erwischten einen Traumstart. Bereits in der 3. Minute traf Jamal Issifou zur frühen Führung. Zuvor hatte U19-Spieler Alan Mamo energisch nachgesetzt und zunächst den Pfosten getroffen.

Auch danach blieben die Gastgeber spielbestimmend. Alan Mamo erhöhte auf 4:0, bevor Issifou nach Vorarbeit desselben Spielers seinen zweiten Treffer des Tages erzielte und das 5:0 markierte.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie zunehmend einseitig. Die Fortuna erhöhte das Tempo und belohnte sich innerhalb weniger Minuten mit zwei weiteren Treffern. Precious Spittmann traf zum 2:0 (51.), ehe Nils Gernhardt nur vier Minuten später mit einem sehenswerten Distanzschuss auf 3:0 stellte.

Den Sportfreunden gelang durch Marc Wollersheim zwar noch der Ehrentreffer, den Schlusspunkt setzte jedoch Christos Michailidis nach Vorarbeit des ebenfalls eingewechselten U19-Spielers Sydney Afamefuna zum 6:1-Endstand.

Kleefisch lobt den Nachwuchs

Fortunas Teammanager Stefan Kleefisch beschrieb: „Düren hatte in der ersten Hälfte auch ein paar gute Chancen, aber je länger die Partie dauerte, umso überlegener wurden wir."

Vor allem hob er hervor: „Insbesondere unser Nachwuchs hat heute Spaß gemacht und Vorlagen sowie Tore beigesteuert. Wir haben sieben U19-Spieler eingesetzt, davon vier in der Startelf.“

Durch den Erfolg verbessert Fortuna Köln II ihr Punktekonto auf 42 Zähler und darf weiterhin auf einen einstelligen Tabellenplatz hoffen.

Demircan fordert Reaktion

Bei den Sportfreunden fiel das Fazit kritischer aus. Zwar sah Trainer Marcel Demircan seine Mannschaft vor der Pause auf Augenhöhe: „In der ersten Halbzeit waren wir einen Tick besser und hatten drei gute Torchancen, die wir leider nicht nutzen konnten.“

Mit zunehmender Spieldauer sei sein Team jedoch eingebrochen: „In der zweiten Halbzeit hat Fortuna uns überrollt. Die haben zwei Gänge hochgeschaltet und wir vier Gänge zurück.“

Vor dem letzten Saisonspiel nahm der Trainer seine Mannschaft daher deutlich in die Pflicht und forderte einen würdigen Abschluss der Mittelrheinliga-Saison. „Ich nehme die Spieler am letzten Spieltag absolut in die Pflicht. Ich bin sehr selbstkritisch aber das verlange ich von den Spielern auch. Schnelle Umschaltmomente sind unser absolutes Kryptonit. Nächste Woche werde ich einen solchen auftritt nicht akzeptieren. Speziell für meine altgedienten SFD Spieler wünsche ich mir einen würdevollen Abschied und keine Blamage. Wir wollen danach das Saisonende am Platz mit Fans und Familie feiern, da können wir sowas nicht gebrauchen. Es wird einiges vorbereitet sein und alle SFD Anhänger sind herzlich dazu eingeladen."