U19: SG Donaubogen fährt zur Bezirksmeisterschaft

Für die Hallenkreismeisterschaft der U19 im Kreis Regensburg hatten sich acht Mannschaften gemeldet. Diese spielten am gestrigen Samstag in der Tangrintelhalle in Hemau den neuen Kreismeister aus. Ausrichter war die SG Painten. So lief der Wettbewerb.

Titelverteidiger TSV Großberg sagte diesmal sein Kommen ab. An der Endrunde nahmen folgende Mannschaften teil:

Gruppe A: FC Tegernheim, (SG) TV Riedenburg, JFG Brunnenlöwen, SV Schwabelweis Regensburg

Gruppe B: SG Donaubogen, Freier TuS Regensburg, TSV Alteglofsheim, TSV Neutraubling



Nach spannenden Spielen in der Gruppenphase qualifizierten sich der FC Tegernheim, die SG Riedenburg, die SG Donaubogen und der Freie TuS Regensburg für das Halbfinale. Dort setzte sich die SG Donaubogen mit 2:0 gegen die SG Riedenburg durch, während der FC Tegernheim mit 3:1 gegen den Freien TuS gewann und sich somit ebenfalls für das Finale qualifizierte. Den dritten Platz sicherte sich der Freie TuS, der im kleinen Finale via Sechsmeterschießen die Riedenburger niederhielt.



Das packende Endspiel zwischen der SG Donaubogen und dem FC Tegernheim endete nach der regulären Spielzeit 1:1 und wurde durch ein Sechsmeterschießen entschieden. Hier hatte die SG Donaubogen die besseren Nerven und konnte sich durchsetzen. Somit qualifizierte sich die Mannschaft aus dem östlichen Landkreis für die Bezirks-Endrunde, die am 11. Januar 2025 in Maxhütte-Haidhof über die Bühne geht.



Als Schiedsrichter beim Kreisfinale agierten Manfred Lachner (TB/ASV Regenstauf), Andreas Leykauf (BSC Regensburg) und Alexander Hofmann (SpVgg Stadtamhof). Der Kreis-Jugendausschuss gratuliert dem Sieger und bedankt sich herzlich bei den teilnehmenden Mannschaften sowie bei der SG Painten für die hervorragende Ausrichtung. Die Zuschauer durften spannende und faire Spiele sehen.





