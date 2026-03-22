U19 NRL: Torreicher Schlagabtausch im Topspiel, Meerbusch wieder stark

Meerbusch überzeugt auch gegen Ligaprimus Baumberg. – Foto: Jens Terhardt

Der 19. Spieltag der A-Junioren-Niederrheinliga ist gespielt. Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg kommt beim formstarken TSV Meerbusch nicht über ein 2:2-Remis hinaus, während sich auch die beiden Verfolger Ratingen 04/19 und Wuppertaler SV die Punkte teilen. Derweil stürzt der ETB Schwarz-Weiß Essen weiter im freien Fall Richtung Tabellenkeller, wohingegen Schlusslicht FSV Duisburg das Kellerduell beim VfB Homberg mit 3:2 für sich entscheidet.

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So läuft der 19. Spieltag:

Das Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellendritten Wuppertaler SV und dem Zweiplatzierten Ratingen 04/19 bietet fraglos das Topspiel des 19. Spieltags. Im Duell der beiden Aufstiegsanwärter könnte bereits eine Vorentscheidung darüber fallen, welche der beiden Teams im späteren Saisonverlauf wesentlich schwerere Karten haben wird, bis zum Ende um den Titel mitzumischen. Ein Favorit ist keineswegs auszumachen, da die beiden Kontrahenten einzig ein Zähler voneinander trennt. Auch das Hinspiel verlief überwiegend auf Augenhöhe, an dessen Ende sich Ratingen knapp die Krone aufsetzte. Ob sich Wuppertal am Wochenende für die Hinspiel-Pleite revanchieren kann, wird zu sehen sein.

Heute, 13:30 Uhr SG Essen-Schönebeck Schönebeck VfL Rhede VfL Rhede 2 1 PUSH

Die SG Essen-Schönebeck hofft währenddessen nach zwei Niederlagen in Serie wieder auf einen Dreier. Zuletzt reichte der SGS selbst ein Dreierpack von Top-Stürmer Sekou Souare nicht, der mit nun 15 Treffern in 14 Einsätzen die Torjägerliste anführt. Allen voran auf seinen Schultern werden die Essener Hoffnungen lasten, wenn es am Sonntag ins Heimspiel gegen Kellerkind VfL Rhede geht. Die Gäste warten seit bereits drei Duellen auf einen Erfolg, weshalb auch der VfL auf einen Befreiungsschlag aus ist. Ob es am Sonntag genauso torreich wird wie beim spektakulären 4:4 im Hinspiel, bleibt abzuwarten.

Anders sieht die Ausgangslage in Bocholt aus: Dort stehen sich mit Gastgeber 1. FC Bocholt und Abstiegskandidat SC St. Tönis zwei Kontrahenten gegenüber, die zuletzt alles andere als schlecht aussahen: Während die Hausherren gar drei Siege in Serie verbuchten, feierte auch St. Tönis enorm wichtige Erfolge über die Tabellennachbarn VfB Homberg und KFC Uerdingen. An diesen wollen die Schwarz-Gelben auch in Bocholt ansetzten, was jedoch keinesfalls leicht wird: Mit 28 Punkten auf der Habenseite haben die "Schwatten" ganze neun Punkte mehr als der SC gesammelt, der seinerseits den Sprung aus dem Tabellenkeller schaffen will.

Parallel steigt in Krefeld der Krisengipfel zwischen Gastgeber KFC Uerdingen und dem ETB Schwarz-Weiß Essen. Sowohl der KFC als auch der ETB warten seit Wochen auf einen Erfolgsmoment: Während die Essener Gäste seit sage und schreibe neun Spielen auf einen Sieg warten, gingen die Hausherren zuletzt viermal in Serie leer aus. Im direkten Duell stehen die beiden Kontrahenten demzufolge in der Pflicht, um nicht noch tiefer in die Krise zu rutschen. Uerdingen steht mit einzig 15 eroberten Punkten bereits tief am Abgrund, wohingegen der ETB nach überragender Hinrunde auf dem Weg Richtung Abstiegsplätze ist.

Eben jenen ETB Essen konnte Tabellennachbar VfB Homberg in der Vorwoche durch einen Last-Minute-Treffer mit 2:1 bezwingen. Auch der VfB kämpft gegen den Abstieg und steht zurzeit bei 19 verbuchten Punkten, lediglich einen Zähler hinter dem ersten Nicht-Abstiegsrang. Um den Sprung ins Tabellenmittelfeld zu schaffen, braucht der VfB im Heimspiel gegen Ligaschlusslicht FSV Duisburg zwingend drei Punkte. Der FSV hält die rote Laterne bereits seit Saisonbeginn und wird den Abstieg - aufgrund des riesigen Polsters zum rettenden Ufer - wohl kaum noch abwenden können. Im Hinrunden-Duell kratzten die Duisburger allerdings an einem Punktgewinn, was mit Blick auf das Rückspiel am Sonntag zumindest Hoffnungen macht.