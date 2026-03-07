U19 NRL: Krisen-Gipfel in Homberg, Knaller-Spiel im Aufstiegskampf

Schönebeck empfängt Ligaprimus Baumberg. – Foto: Jens Terhardt

Nach bislang 16 absolvierten Spieltagen grüßen die Sportfreunde Baumberg von der Tabellenspitze der A-Junioren-Niederrheinliga. An Spieltag 17 bekommt es der Spitzenreiter nun mit Verfolger SG Essen-Schönebeck zu tun, der zugleich das formstärkste Team der Liga stellt. Parallel kämpfen der VfB Homberg und Rivale SC St. Tönis um überlebenswichtige Punkte im Abstiegskampf, während der TSV Meerbusch im Heimspiel gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen gewinnen und im auch im vierten Rückrundenspiel ungeschlagen bleiben will.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

So läuft der 17. Spieltag:

Im Eröffnungsspiel des 17. Spieltags stehen sich der VfB Hilden und Kontrahent Ratingen 04/19 gegenüber. Allen voran die Hausherren aus Hilden dürften bei diesem Duell auf Wiedergutmachung aussein: Sowohl die deftige 0:4-Schlappe aus dem Hinspiel als auch die spektakuläre 5:7-Pleite gegen Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg im jüngsten Ligaspiel sollen aus Sicht das VfB wett gemacht werden. Ratingen hingegen befindet sich mit 27 eroberten Punkten mitten drin im Titelrennen. Allerdings liegt das letzte Ligaspiel der Elf von Samir Hanna schon eine gute Weile zurück: Vor einem Monat trennte sich der RSV beim VfL Rhede mit 2:2. Anschließend folgten drei spielfreie Wochenenden.

Auch der KFC Uerdingen hat im Auswärtsspiel beim 1. FC Bocholt einiges wieder gutzumachen. Schließlich kassierten die Krefelder im Hinspiel gleich ein halbes Dutzend Gegentreffer, weshalb im Rückspiel nun die Revanche gelingen soll. Doch die Formkurve spricht nicht gerade für den KFC: Während die abstiegsgefährdeten Gäste zuletzt zweimal in Serie leer ausgingen, ernteten die „Schwatten“ im selben Zeitraum stolze sechs Punkte. Dadurch klopft Bocholt mit 25 Zählern auf der Habenseite gar im Aufstiegsrennen an, wohingegen der KFC dringend Zählbares im Kampf um den Klassenerhalt benötigt.

Ein waschechtes Kellerkrimi wird dann in Homberg geboten, wenn der SC St. Tönis bei Tabellennachbar VfB Homberg vorspielt. Während dem VfB nach zuvor sechs sieglosen Spielen im jüngsten Ligaspiel beim KFC Uerdingen der wichtige Befreiungsschlag gelang, blieb ebendieser Befreiungsschlag den Gästen aus St. Tönis bislang verwehrt. Fünf Niederlagen in Serie stellen eine Horror-Bilanz und sorgen dafür, dass die Schwarz-Gelben als formschwächstes Team der Liga in den Spieltag startet. Demnach wären drei Punkte gegen den unmittelbaren Nachbarn enorm wichtig, um sich im Abstiegskampf zurückzumelden. Ein Erfolgserlebnis gab es zuletzt dennoch auf beiden Seiten: Sowohl Homberg als auch St. Tönis zogen am vergangenen Wochenende in das Niederrheinpokal-Viertelfinale ein, Letzterer schaltete dabei sensationell Borussia Mönchengladbach aus.

Parallel geht der ETB Schwarz-Weiß Essen auf dem Papier zwar als Favorit in die Begegnung beim TSV Meerbusch, ein Blick auf die Formtabelle spiegelt jedoch ein anderes Abbild wieder: Nach sieben sieglosen Ligapartien in Serie befindet sich der ETB in einem echten Formloch, ist tabellarisch nach eindrucksvoller Hinserie auf den fünften Rang zurückgefallen. Allen voran die 2:3-Pleite im Essen-Derby gegen die SG Essen-Schönebeck wiegt schwer. Der TSV aus Meerbusch hingegen konnte aus den jüngsten drei Spielen starke sieben Zähler verzeichnen und das Polster auf den direkten Kontrahenten somit auf sechs Zähler verringern. Demnach ist durchaus von einer Partie auf Augenhöhe auszugehen. Die Partie gegen den ETB bedeutet zugleich das erste Spiel unter Neu-Trainer Pascale Talarski.