U19-DFB-Nachwuchsliga: So läuft der Sonntag

Zwei Spieltage, bevor die Gruppen in der höchsten deutschen Spielklasse für A-Junioren neu zusammengestellt werden, ist für die U19 von Borussia Mönchengladbach in der Gruppe F der U19-DFB-Nachwuchsliga bereits alles klar - der Weg geht in der Liga A weiter. Das ist auch für Bayer Leverkusen bereits sicher. Am Sonntag geht es dennoch ums Prestige, wenn sich beide direkt in Leverkusen treffen. Dahinter kämpfen der 1. FC Köln und der 1. FC Kaiserslautern um Platz drei, der auch die Qualifikation noch bringen kann. In Gruppe C darf Borussia Dortmund für die Liga A planen, dahinter kämpfen Fortuna Düsseldorf und der FC Schalke um Platz zwei. Die Schalker müssen in das Ruhrpott-Duell gegen den MSV Duisburg, die Fortunen empfangen den SV Meppen. Der TSV Meerbusch spielt schon am Samstag bei Rot-Weiss Essen.