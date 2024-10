U19-DFB-Nachwuchsliga: Gladbach gegen Aachen, BVB gegen MSV

In Gruppe F der U19-DFB-Nachwuchsliga gibt es nur noch eine Mannschaft, die Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach folgen kann - und das ist die A-Jugend des Deutschen Meisters Bayer Leverkusen, die zwei Punkte Rückstand auf den Primus hat. Bayer muss am Sonntag ins Derby gegen den 1. FC Köln, während die Borussen in ihrem Duell mit Alemannia Aachen sicher noch klarer favorisiert sind. In Gruppe C hat Borussia Dortmund als Spitzenreiter bereits fünf Zähler Vorsprung auf Schalke 04, wenn er am Sonntag zum MSV Duisburg fährt und ähnlich klarer Favorit ist wie die Schalker daheim gegen Preußen Münster. Der TSV Meerbusch versucht derweil, daheim gegen den SV Meppen womöglich die Rote Laterne der acht Teams loszuwerden.