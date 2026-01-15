U17-Welt- & Europameister kommt vom 1. FC Nürnberg nach Schweinfurt

Der 19-Jährige konnte in der vergangenen Saison sein Debüt in der Profimannschaft des 1. FC Nürnberg gegen Eintracht Braunschweig feiern und stand auch in der laufenden Saison gegen den SV Darmstadt 98 in der 2. Liga auf dem Feld. Seine bisher größten sportlichen Erfolge konnte er allerdings im Trikot des DFB feiern. So gewann er unter Trainer Christian Wück im Jahr 2023 die U17-Europameisterschaft und gehörte ebenfalls beim Triumph der deutschen Auswahl bei der U17-Weltmeisterschaft zu den Leistungsträgern im zentralen Mittelfeld.

Geschäftsführer Markus Wolf freut sich sehr über den Neuzugang: "Mit Winners bekommen wir einen dynamischen, körperlich starken Sechser. Er gehört in seinem Jahrgang zu den Top-Talenten in Deutschland und soll nun in der 3. Liga seine nächsten Entwicklungsschritte machen. Gerne hätte ich ihn schon in der Hinrunde in Schweinfurt gesehen. Umso mehr freut es mich jetzt, dass wir ihn ab sofort auf seinem Weg begleiten können."





Tinte trocken: Winners Osawe beim Unterzeichnen des Leihvertrags. – Foto: 1. FC Schweinfurt 05

Für den Youngster ist die Entscheidung, zum abgeschlagenen Tabellenletzten der 3. Liga zu gehen, keinesfalls ein Rückschritt: "Der Wechsel nach Schweinfurt ist für mich der nächste wichtige Schritt in meiner Entwicklung. Ich kann es kaum erwarten auf dem Platz alles für den Verein und seine Fans zu geben."



Der Deutsch-Nigerianer, der in Berlin geboren wurde, kam in der laufenden Saison bislang in erster Linie in der U23 in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Unter Coach Andreas Wolf spielen die "Club-Amateure" bisher eine bärenstarke Saison und führen die Regionalliga Bayern zur Winterpause souverän an. Als Stammspieler wurde Winners Osawe insgesamt elfmal eingesetzt und trug sein Scherflein zum tollen Zwischenergebnis aus "Club"-Sicht bei.