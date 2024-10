U17 vor weiterem schwerem Auswärtsspiel

Drei Spiele stehen für die U17 des 1. FC Saarbrücken noch auf dem Spielplan in der Vorrunden-Gruppe A der DFB-Nachwuchsliga. Da nur die besten drei Teams in der nächsten Phase in der besseren Gruppe weiterspielen und das FCS-Team auf den aktuellen Dritten SC Freiburg zehn Punkte Rückstand hat, ist längst klar, dass die Malstatter im Frühjahr mit den schwächeren Teams weiterspielen. Dennoch würde das Team von Trainer Joscha Klauck den Breisgauern das Leben im Auswärtsspiel im Mösle-Stadion (Waldseestr.) am Samstag ab 14 Uhr gerne so schwer wie möglich machen. "Wir wollen die Punkte nicht kampflos hergeben, wir haben zuletzt ja auch bessere Leistungen gezeigt und waren nah dran am zweiten Sieg. Wir hatten aber viele persönliche Strafen kassiert, das müssen wir in den Griff bekommen", sagte Trainer Joscha Klauck am Freitagmorgen. Da der SV Sandhausen, der einen Punkt weniger jat, ein Spiel nachzuholen hat, sollte das FCS-Team in den ausstehenden Spielen noch punkten, um die Vorrunde nicht als Schlusslicht abzuschließen.