U17 von A/O/B/H/Heeslingen hat den Klassenerhalt noch fest im Blick

Die U17 des JFV A/O/B/H/Heeslingen kämpft in der Niedersachsen-Liga gegen den Abstieg. Das Team überwintert auf dem 12. Tabellenrang. In der Rückrunde wird nun ein neues Trainerteam - Matthias Stemmann und Alexander Weser - die Mannschaft betreuen.

Die ersten Saisonwochen verliefen - wie soll man es am besten ausdrücken? Vielleicht so: nicht sonderlich gut. Der JFV startete mit einer nicht unbedingt zu erwartenden Niederlagen-Serie in die neue Spielzeit. „Wir hatten Startschwierigkeiten“, so Trainer Fabian Grigat, der gemeinsam mit Jennifer Schlifelner vor der Saison das Team neu übernommen hatte. „Ein neues Team, neue Trainer, die Umsetzung unserer Spielidee. Das brauchte alles seine Zeit.“

Dabei sah es in nicht wenigen Spielen nicht schlecht aus, was die neue U17 des JFV auf dem Platz ablieferte, manchmal sogar richtig gut. „Wir waren in vielen Spielen mit dem Gegner auf Augenhöhe, haben gute Partien gemacht. Nur hat sich das leider zunächst nicht in den Ergebnissen gezeigt“, so Grigat, der aber auch auf zwei sehr deutliche Niederlagen verweist. „Die 0:4 in Havelse und das 0:5 gegen Lüneburg waren hochverdiente Niederlagen“, so der JFV-Coach.

Natürlich, so ein Saisonstart sorgt für Unruhe, nicht zuletzt auch im Umfeld. „Das ist doch ganz klar“, so Grigat. „Aber man muss auch deutlich sagen, die Jungs sind immer dran geblieben. Die Trainingsbeteiligung war immer sehr hoch. Wir haben überhaupt sehr gute Jungs - auch was das Miteinander betrifft. Das Team ist sehr gefestigt.“