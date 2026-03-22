U17 NRL: Überzeugender Befreiungsschlag für Bayer, Homberg patzt spät

Velbert ärgert Homberg. – Foto: SSVg Velbert 02

Der 19. Spieltag der B-Junioren-Niederrheinliga hatte einiges an Furore zu bieten: Durch einen Last-Minute-Treffer der SSVg Velbert muss sich der VfB Homberg mit einer Punkteteilung zufriedengeben, wodurch DJK Arminia Klosterhardt vorbeizieht. Durch den 2:0-Heimerfolg über Schlusslicht Wuppertaler SV springt die Arminia vorübergehend an die Spitze. Konkurrent VfB Hilden ist erst am Nachmittag bei den Sportfreunden Baumberg im Einsatz. Im Tabellenkeller landet der TSV Bayer Dormagen einen überzeugenden Kantersieg gegen Tabellennachbar 1. FC Kleve.

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So läuft der 19. Spieltag:

Gleich zum Auftakt des Wochenendes kommt es in Kleve zu einem waschechten Abstiegskracher: Der Elftplatzierte 1. FC Kleve begrüßt Verfolger TSV Bayer Dormagen auf heimischer Anlage. Während Kleve zuletzt dreimal in Folge als Verlierer vom Platz ging und folglich als formschwächtes Team der Liga in den Spieltag geht, konnte auch der Kontrahent aus Dormagen im selben Zeitraum keinen Dreier verbuchen. Auch deshalb finden sich beide Mannschaften mitten im Abstiegskampf wieder: Einzig ein Zähler trennt die beiden Abstiegskandidaten voneinander. Umso wichtiger wird es sein, im direkten Aufeinandertreffen die Wende zu schaffen.

In ganz anderen Gewässern fischen derweil sowohl die SSVg Velbert als auch Herausforderer VfB Homberg. Letzterer rangiert mit 36 eroberten Punkten gleichauf mit Spitzenreiter VfB Hilden auf Rang zwei, wohingegen Velbert mit neun Punkten Rückstand auf Platz sechs folgt. Allerdings konnte die SSVg aus den jüngsten fünf Ligaauftritten einzig einen für sich entscheiden, während der VfB im selben Zeitraum auf drei Siege und zwei Remis kommt. Demzufolge gehen die Gäste favorisiert in die Begegnung, müssen sich jedoch auf eine unangenehme Aufgabe gefasst machen. Das Hinspiel unterlagen die Schwarz-Gelben mit 0:1.

Wie auch Konkurrent Homberg steht auch Spitzenreiter VfB Hilden vor einer schweren Mission: Der Ligaprimus gastiert bei den Sportfreunden Baumberg, die ebenfalls im oberen Tabellenmittefeld rangieren und dem VfB bereits beim knappen 0:1 im Hinspiel ordentlich Paroli boten. Zwar konnten die Sportfreunde aus den vergangenen drei Ligaspielen keines gewinnen und haben ein wenig an Schwung eingebüßt, dennoch ist von einem Duell auf Augenhöhe auszugehen. Sollte Hilden allerdings nur ansatzweise so zielstrebig auftreten wie in den beiden Topspiel gegen die SG Unterrath und DJK Arminia Klosterhart zuletzt, sollte an einem Dreier des VfB kein Weg vorbeiführen.

Vor einer vermeidlich leichteren Aufgabe steht parallel Verfolger SG Unterrath. Die Elf von Chefcoach Christian Borownik empfängt Kellerkind FSV Duisburg, dass sich zuletzt alles andere als erfolgreich präsentierte: Zarte vier Zähler verbuchte der FSV aus den vergangenen fünf Ligaspielen, weshalb die Duisburger bis auf den zehnten Tabellenplatz zurückgefallen sind. Sollte Unterrath - das im selben Zeitraum auf neun Punkte kommt - das Heimspiel gegen den Underdog für sich entscheiden, könnte die SG auf die Tabellenspitze aufschließen. Dafür braucht es allerdings einen leidenschaftlicheren Auftritt als beim 2:6 gegen Hilden in der Vorwoche.

Ähnlich ist die Ausgangslage auch für die DJK Arminia Klosterhardt. Der Tabellendritte steht einzig zwei Punkte hinter den Tabellenführern Hilden und Homberg und könnte mit einem Dreier eventuell - je nach Ausgang der Parallelspiele - gar auf den ersten Tabellenplatz springen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass das Heimspiel gegen Ligaschlusslicht Wuppertaler SV für sich entschieden wird. Angesichts des deutlichen Tabellenunterschieds scheint der WSV zwar nahezu chancenlos zu sein, allerdings präsentierten sich die Gäste zuletzt durchaus ordentlich: Mit sieben eroberten Zählern aus den vergangenen fünf Spielen haben die Wuppertaler in diesem Zeitraum besser abgeschnitten als die Arminia aus Klosterhardt.