Die Wintertransfers der U17-Niederrheinliga - die Zugänge & Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der U17-Niederrheinliga - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
1. FC Bocholt
Trainer: Alexander Arndt
Zugänge: Ndjons Nzouba Mavuba (), Ozan Miran Türker ()
Abgänge: keine
1. FC Kleve
Trainer: Lukas Nakielski, Niko Hegemann, Ole Kahl
Zugänge: Faraz Sultani (JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/), Aaron Aksal (DJK Arminia Klosterhardt), Luka Vlaovic (Ratingen 04/19)
Abgänge: Vadim Sladkov (TSV Meerbusch zg.)
Abgänge: Ben Bodden (Siegfried Materborn), Avear Chalu (Viktoria Goch), Vadim Sladkov (TSV Meerbusch zg.)
DJK Arminia Klosterhardt
Trainer: Dustin Arnold, Philipp Pereira Cordeiro
Zugänge: Frederik Kewitz ()
Abgänge: Hossein Nazari (VfB Speldorf), Antoni Smaga (VfB Speldorf), Aaron Aksal (1. FC Kleve)
FSV Duisburg
Trainer: Mladen Kovacic
Zugänge: Ali-Arda Alican (), Anas Oweis (), Bilgehan Akyol (Genclerbirligi Ankara), Karahan Akyol (Genclerbirligi Ankara), Ali Umar (FSV Duisburg II), Mikail Eroglu (FSV Duisburg II), Biagio Cuttaia (FSV Duisburg II), Alican Sabanci (FSV Duisburg II), Mohammed Omar (MSV Duisburg), Louis Schulte (FSV Duisburg), Muhataz Esmail (FSV Duisburg II), Hussein Zalgout (FSV Duisburg II), Jeremiah Enoma (FSV Duisburg II), Mert Kilic (FSV Duisburg), Abdullah Can Sahin (FSV Duisburg II), Maddox Juliano Haiduk (Sportfreunde Hamborn 07), David Kipke (TSV 1860 Rosenheim II), Ersin Esad Aydin (KFC Uerdingen 05), Ben Malik Fofana (FSV Duisburg II), Hasan Hüseyin Demirbas (SuS 09 Dinslaken)
Abgänge: Luca Leander Hakken (Hamminkelner SV), Gabriel Matraku (VfB Speldorf), Divine Osagie (DSC 99 Düsseldorf), Elgün Alishov (FSV Duisburg), Yusuf Gülsen (FSV Duisburg), Biagio Cuttaia (), Hussein Zalgout (), Ersin Esad Aydin (), Ole Henning Schröder (FSV Duisburg)
Ratingen 04/19
Trainer: Samir Aouladali, Gino Spinelli, Stephanos Alemu
Zugänge: keine
Abgänge: René Tamke (), (SG Unterrath zg.), Hans Kenzo Schneider (SG Unterrath zg.), Luka Vlaovic (1. FC Kleve)
SC Rot-Weiß Oberhausen
Trainer: Markus Osthoff
Zugänge: MIkael Nassery ()
Abgänge: Julian Blum (VfB Speldorf), Michail Mavrommatidis (DSC 99 Düsseldorf), Muhammed El Bouhmi (TS Struck)
SG Unterrath
Trainer: Christian Borownik
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Sportfreunde Baumberg
Trainer: Sercan Er, Kosi Saka, Roman Seleman
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SSVg Velbert
Trainer: Elvir Mesic
Zugänge: keine
Abgänge: Arda Günes (Sportfreunde Baumberg), Albert Johannes Feller (Ratingen 04/19)
TSV Bayer Dormagen
Trainer: Giulio Sinesi
Zugänge: keine
Abgänge: Rayen Hadri (SC Fortuna Köln), Julian Babczynski (DSC 99 Düsseldorf)
TSV Meerbusch
Trainer: Andreas Graef, Alexander Schmitz-Wienicke
Zugänge: Rocco Verheyen (Borussia Mönchengladbach), Vadim Sladkov (1. FC Kleve), Eunsu Jeong (Bonner SC)
Abgänge: Darren Kowalska (MSV Duisburg), Deniz Gecer (VfL Bochum), Oumar Sangare (SC St. Tönis 1911/20), Joel Kaworsky (ETB Schwarz-Weiß Essen), Tim Dickfer (Unbekannt)
VfB 03 Hilden
Trainer: Patrick Kosselt
Zugänge: keine
Abgänge: Yusuf Karafil (DSC 99 Düsseldorf), Tim Pawlik (Wuppertaler SV)
VfB Homberg
Trainer: Michael von Zabiensky
Zugänge: Leandro Geraldo Duarte (FC Neukirchen-Vluyn 09/21)
Abgänge: Bastian Wittwer (TSV Meerbusch)
Wuppertaler SV
Trainer: Oliver Knop
Zugänge: Oliver Knop (Wuppertaler SV)
Abgänge: Celino-Luis Fernandez Rodilla (Cronenberger SC), Ben Smolka (MSV Duisburg), Eray Yalciner (DJK TuS Hordel)
