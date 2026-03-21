 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

U17 NRL: Kellerkrimi zwischen Kleve und Bayer, Spannung an der Spitze

B-Junioren-Niederrheinliga: Sowohl am oberen als auch am unteren Tabellenende ist am Wochenende Spannung geboten: Während sich die Kellerkinder Kleve und Dormagen direkt gegenüberstehen, stehen die Spitzenreiter Hilden und Homberg vor schweren Aufgaben.

von Tom Kunze · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser
Velbert fordert Homberg.
Velbert fordert Homberg. – Foto: SSVg Velbert 02

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B-Niederrheinliga
Wuppert. SV
VfB Homberg
Ratingen
Arm. Kloster

Der 19. Spieltag der B-Junioren-Niederrheinliga hat einiges an Furore zu bieten: Neben dem Keller-Kracher zwischen den unmittelbaren Tabellennachbarn 1. FC Kleve und Verfolger TSV Bayer Dormagen bekommen es die Spitzenteams mit schweren Hürden zutun: Sowohl Ligaprimus VfB Hilden als auch der punktgleiche Rivale VfB Homberg müssen zu Kontrahenten aus der oberen Tabellenregion. Großer Gewinner im Falle eines möglichen Patzers der beiden Konkurrenten könnte Verfolger SG Unterrath sein, der im Heimspiel bei Kellerkind FSV Duisburg klar favorisiert ist.

>>> Hier geht es zur Tabelle der U17-Niederrheinliga

So läuft der 19. Spieltag:

Morgen, 10:30 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
10:30

Morgen, 11:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
11:00

Morgen, 11:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
11:00

Morgen, 11:00 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
11:00

Morgen, 11:00 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
11:00

Morgen, 11:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
11:00

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