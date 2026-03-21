U17 NRL: Kellerkrimi zwischen Kleve und Bayer, Spannung an der Spitze

Velbert fordert Homberg. – Foto: SSVg Velbert 02

Der 19. Spieltag der B-Junioren-Niederrheinliga hat einiges an Furore zu bieten: Neben dem Keller-Kracher zwischen den unmittelbaren Tabellennachbarn 1. FC Kleve und Verfolger TSV Bayer Dormagen bekommen es die Spitzenteams mit schweren Hürden zutun: Sowohl Ligaprimus VfB Hilden als auch der punktgleiche Rivale VfB Homberg müssen zu Kontrahenten aus der oberen Tabellenregion. Großer Gewinner im Falle eines möglichen Patzers der beiden Konkurrenten könnte Verfolger SG Unterrath sein, der im Heimspiel bei Kellerkind FSV Duisburg klar favorisiert ist.