U17 NRL: Hilden lässt in Duisburg federn, Homberg siegt nach Comeback

Homberg jubelt dank einer starken zweiten Hälfte gegen RWO. – Foto: Daniel Otte

Die B-Junioren-Niederrheinliga ist am Sonntag in seinen 20. Spieltag gestartet. Spitzenreiter DJK Arminia Klosterhardt wurde seiner Favoritenrolle bei Kellerkind 1. FC Bocholt gerecht, während Verfolger VfB Homberg einen 0:1-Rückstand gegen Rot-Weiß Oberhausen in drei Punkte ummünzt. Der VfB Hilden kommt derweil beim FSV Duisburg nicht über eine Punkteteilung hinaus und fällt im Spitzentrio zurück. Die Durstrecken der Abstiegskandidaten Wuppertaler SV und 1. FC Kleve halten währenddessen weiter an.

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So lief der 20. Spieltag:

Für den 1. FC Kleve kam die Osterpause wohl gerade recht: Ganze vier Ligaspiele in Folge ging das Team von Chefcoach Niko Hegemann zuletzt leer aus, was zum Absturz auf den vorletzten Tabellenrang führte. Um nicht noch tiefer in die Krise zu rutschen, muss gegen Herausforderer Sportfreunde Baumberg zwingend Zählbares her. Leicht dürfte das aber keinesfalls werden. Baumberg präsentierte sich inbesondere beim 2:1-Sieg gegen Aufstiegsanwärter VfB Hilden zuletzt stark und weist in Summe elf Zähler mehr als Kleve auf. Im Hinspiel behielten die Sportfreunde zudem mit 3:1 die Oberhand. Ob selbiges auch am Sonntag gelingt, bleibt abzuwarten.

Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt gibt sich derweil beim achtplatzierten 1. FC Bocholt die Ehre. Ganze 18 Punkte trennen die beiden Mannschaften voneinander, doch der Spitzenreiter ist gewarnt: Mit einem 2:1-Erfolg über den Favoriten überraschte der FCB im Hinspiel und entführte der Arminia wichtige Zähler, die mit Blick auf das enge Aufstiegsrennen durchaus entscheidend werden könnten. Punktgleich mit Verfolger VfB Homberg und einen Zähler vor dem VfB Hilden führt Klosterhardt die Tabelle an. Damit das auch so bleibt, darf sich die Arminia in Bocholt keinen erneuten Ausrutscher leisten.

Für den Wuppertaler SV spitzt sich die Lage im Tabellenkeller dagegen zunehmend zu. Zwar holte der WSV im bisherigen Rückrunden-Verlauf starke sieben Punkte, der Trend zeigt jedoch wieder nach unten: Zuletzt musste sich das Ligaschlusslicht zweimal in Serie geschlagen geben, weshalb der Abstand auf das rettende Ufer bereits sechs Punkte beträgt. Dennoch ist für Wuppertal noch alles drin, schließlich sind es lediglich drei Zähler bis auf die Relegationsplätze. Mit der SG Unterrath geht es nun jedoch gegen einen Gegner, der zuletzt zu überzeugen wusste: Mit vier Siegen aus den vergangene fünf Spielen stellt die SG die formstärkste Elf der Liga. Durch die Erfolgsserie meldete sich Unterrath im Aufstiegsrennen zurück und will nun gegen das Schlusslicht aus Wuppertal wichtige Punkte im Titelkampf einsacken.

Auch für den TSV Bayer Dormagen ist die Ausgangslage im Heimspiel gegen die SSVg Velbert klar: Nach der deftigen 0:6-Klatsche im Hinspiel hat der abstiegsgefährdete TSV einiges wieder gutzumachen. Für den Tabellenelften spricht dabei die gute Form vor der Osterpause: Seit drei Spielen in Folge ist die Elf um Cheftrainer Giulio Sinesi ungeschlagen. Velbert hingegen blieb im selben Zeitraum ohne Erfolg, verbuchte lediglich einen Zähler. Dennoch geht die SSVg favorisiert in die Begegnung.

Vor einer durchaus wichtigen Partie steht auch der VfB Homberg. Für die Schwarz-Gelben besteht die Möglichkeit, durch einen Heimerfolg über Kellerkind Rot-Weiß Oberhausen die Tabellenspitze zu erklimmen. Vorausgesetzt, Konkurrent Klosterhardt patzt. Aus den vergangenen fünf Spielen blieb der VfB unbesiegt, konnte in Summe neun Punkte verbuchen. Zudem stellt der Tabellenzweite mit 20 Gegentreffern die beste Hintermannschaft der Liga. Die Vorzeichen könnten also wesentlich schlechter stehen. Doch auf für Kontrahent Oberhausen geht es noch um einiges: Mit 18 Punkten auf der Habenseite steht die RWO einzig einen Punkt hinter dem retten Ufer, weshalb ein Auswärtsdreier enorm wichtig wäre. Im Hinspiel musste sich der Underdog nur knapp mit 2:3 geschlagen geben.