U17-Juniorinnen sind in der zweiten DFB-Pokalrunde

Die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken haben am Samstag mit einem 2:0 (1:0)-Heimsieg über den 1. FSV Mainz 05 die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht. "Das war eine ganz tolle Leistung von unserem Team, wir haben völlig verdient gewonnen. Wir hätten nach der guten Mainzer Anfangsphase schon vor dem Strafstoß führen können", sagte FCS-Trainer Tobias Grimm. Mara Pfüll war es dann, die ihr Team in der 23. Minute vom Punkt aus in Führung brachte. "Danach war es ausgeglichen, sie sind durch ihre Teilnahme an der Junioren-Runde körperlich vielleicht etwas robuster, konnten das aber nicht so umsetzen, weil wir darauf eingestellt waren", ergänzte er. Während die Rheinhessinnen drei gelbe Karten und den vorentscheidenden Elfer gegen sich bekamen, ging das FCS-Team völlig straffrei aus. In der Nachspielzeit konnte dann Ines Peiffer den Deckel draufmachen. "Danach war Feiern angesagt", sagte der Trainer überglücklich.