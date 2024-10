U16 mit Unentschieden im Topspiel

Mit Beginn der Partie übernahm unser Team wie gewohnt das Spielgeschehen und versuchte offensiv gegen die etwas defensiv orientierten Gäste Druck auszuüben. Neu-Ulm hatte auch gleich zwei drei gute Chancen und verpasste die bis dahin überfällige Führung unglücklich. Und täglich grüßt das Murmeltier, denn gerade in der nächsten Druckphase unseres Teams, spielte Ehingen das gefährliche Konterspiel aus und ging zu diesem Zeitpunk etwas glücklich in Führung. Mit diesem Rückstand gingen die Jungs von der Donau in die Halbzeit.

Unsere U16 startete wieder druckvoll in den zweiten Durchgang und ein schöner Spielzug konnte durch die Gäste nur regelwidrig gestoppt werden - Elfmeter. Den Strafstoß verwandelte dann Kapitän Nikolas Loch zum Ausgleich. Die Gäste aus Ehingen waren nun etwas besser im Spiel und konnten nun gelegentlich gefährliche Situationen einspielen. Es war jedoch ein Eckball der aus einem Abpraller in die zweite Reihe durch einen platzierten Schuss zur Führung der Gäste führte. Neu-Ulm hatte weiterhin mehr Ballbesitz tat sich aber schwer Lösungen für den Torabschluß zu kreieren. Marko Jovanovic traf per sehenswertem Freistoß aus rund 18 Metern aus halbrechter Position zum umjubelten Ausgleich in Spielminute 61. Beide Teams waren nun bemüht die Führung zu erspielen und es gab Möglichkeiten auf beiden Seiten. Unser Team spielte teilweise zu kompliziert und versuchte oft zu aufwändig zum Torerfolg zu kommen. Mit einem Unentschieden endete dann diese Begegnung.

Letztendlich brachte unsere U16 die eigene Qualität nur zu selten auf den Rasen und bleibt anfällig für Konter. In Summe ein gerechtes Unentschieden in der heutigen Partie. Mit dieser Punktteilung bleibt das Team von Felix Fischer auf Tabellenplatz drei.