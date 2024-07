U16 erleidet 2:9-Testspielpleite

Die U16 des 1. FC Saarbrücken musste am Mittwochabend eine deutliche Testspiel-Niederlage hinnehmen. Auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld unterlag das Malstatter Team in einem Stadtderby der U17 des SV Saar 05 Jugend mit 2:9 (2:6).

Das B-Junioren-Regionalligateam des 1. FC Saarbrücken, das in der kommenden Runde als U16 antritt, musste sich am Mittwochabend in einem Stadtderby der U17 des SV Saar 05 Jugend glatt mit 2:9 (2:6) geschlagen geben. Für das von Noah Helfen und Sven Borgard trainierte Team trafen lediglich Denis Tripon und Emil Wagner im ersten Durchgang. Bis zum ersten Ligaspiel am Sonntag, 29. August um 13.00 gegen die JFG Schaumberg-Prims auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld bleibt den Malstatter Jungs noch viel Zeit, dieses Ergebnis aufzuarbeiten.