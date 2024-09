U15 unterliegt FSV Frankfurt im Test

Strammes Programm für die U15 des 1. FC Saarbrücken. Am Samstagabend gab es am FC-Sportfeld noch das Regionalligaspiel gegen Eintracht Trier, das 1:2 verloren wurde, keine zwölf stunden später saß das Malstatter Team schon wieder im Bus, um zum Test gegen den FSV Frankfurt nach Essenheim in Rheinhessen zu fahren. Bis zur Halbzeit lief noch alles gut für die blau-schwarzen Jungs, denn bei der 2:3 (2:0)-Niederlage gingen sie mit zwei Toren Vorsprung in die Kabine. Alex Schäfer und Lennart Nackas trafen für die Malstatter. Dann drehten die Bornheimer auf und somit das spiel. Für das FCS-Team geht es schon am Mittwoch um 18.30 Uhr mit dem nächsten Test weiter, dann kommt die SG SV Gersweiler auf den Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.).