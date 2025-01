U15 startet mit Niederlage gegen Racing Luxemburg

Die C-Junioren des 1. FC Saarbrücken haben am vergangenen Sonntag mit einem Test gegen die U15 von Racing FC Union Luxemburg die Testspielserie vor der Fortsetzung der Regionalliga Südwest begonnen. Auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld gab es eine 2:5-Niederlage.

Für die C-Junioren des 1. FC Saarbrücken begann das neue Fußball-Jahr mit einer Niederlage. Das Team des Trainergespanns Jörg Reeb und Nico Weißmann unterlag in einer auf 3 X 25 Minuten angesetzten Partie der U15 von Racing Union Luxemburg mit 2:5. "Wir haben drei Intervalle zu je 25 Minuten gespielt. Nach dem ersten Drittel lagen wir nach Treffern von Janis Hey und Leo Pignataro mit 2:0 vorne. Im zweiten Drittel kamen die Gäste zum Ausgleich, im letzten Drittel haben sie dann noch drei weitere Treffer nachgelegt", schilderte Jörg Reeb den Spielverlauf. Am Mittwoch, 29. Januar steht nun das nächste Testspiel auf dem Plan. Die Malstatter empfangen dann um 18.30 Uhr ein Team der JFG Saarlouis/Dillingen auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.). Ein letzter Test ist dann für Samstag, den 8. Februar vorgesehen, dann tritt das FCS-Team beim SC Idar-Oberstein an. Diese Begegnung wird auf dem Kunstrasenplatz "Im Haag" ausgetragen. Das erste Regionalligaspiel ist für den 1. März vorgesehen, das Malstatter Team ist dann zu Gast bei Eintracht Trier.