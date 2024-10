U15 feiert zweiten Bayernliga-Sieg

In der U15 Bayernliga Ost fuhr der Nachwuchs des ASV Cham am vergangenen Wochenende seinen zweiten Saisonsieg ein. Mit einem 3:0 im Gepäck kehrten die Chamer in die Kreisstadt zurück. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase erhöhten die Gäste allmählich das Tempo und schnürten Gastgeber SV Schalding-Heining in der eigenen Hälfte ein. Ein Eckball von Mißlinger führte in dieser Phase zum Erfolg. Hecht (13.) war in der Mitte zur Stelle und traf zum 1:0. Der Vorsprung verlieh dem ASV zusätzlichen Rückenwind. In der 20. Minute wurde eine Flanke von Chams Walenta mit der Hand geklärt, der Pfiff zum Elfmeter blieb aber zur Überraschung aller aus. Vier Minuten später stand Walenta wieder im Mittelpunkt als er Hechts Flanke zum 2:0 verwertete. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause. Auch nach dem Seitenwechsel war es ein munteres Spiel auf ein Tor. Hecht scheitere im Eins-gegen-Eins gegen Schalding-Heinings Torhüter. Eine feine Einzelaktion von Mösch war Wegbereiter für den dritten ASV-Treffer. Sein Abschluss wurde zunächst abgewehrt, jedoch stand Hecht (48.) goldrichtig und brauchte nur noch abstauben. In der Schlussphase hätten Mißlinger und Ernst das Resultat noch in die Höhe schrauben können, ließen diese Möglichkeiten aber ungenutzt. Am Ende durfte sich Cham über einen unterm Strich ungefährdeten Sieg freuen. Der SV Schalding-Heining blieb auch im sechsten Versuch sieglos und hat weiter die Rote Laterne inne. Am nächsten Spieltag steht für den ASV-Nachwuchs das Derby gegen den Tabellenzweiten SpVgg GW Deggendorf auf dem Programm. Eine schwierige Aufgabe. Dennoch wird die Perlinger-Truppe versuchen, dem Favoriten ein Bein zu stellen. Anstoß im Kappenberger Sportzentrum in Cham ist am heutigen Samstag um 13:00 Uhr.