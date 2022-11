U14 verliert bei der SpVgg Unterhaching mit 2:5 über 3x30 Minuten

Im ersten Drittel musste sich die U14 mit 0:2 geschlagen geben durch zwei individuelle Fehler bei einem Tor köpfte man den Ball in die Mitte anstatt zur Seite somit konnte ein Hachinger vollenden. Beim 2:0 setzte man den Ballführenden nicht unter Druck zu allem Überfluss flutschte der Ball unserem Torwart durch die Finger.

Das zweite Drittel war eins der schlechteren Halbzeiten in letzter Zeit. Eine Laufbereitschaft ohne Ball war keine vorhanden, zudem hatte man den Eindruck das keiner den Ball haben wollte, nach dem Motto dann kann ich auch nichts falsch machen. Im Endeffekt das zweite Drittel war gar nichts von uns.

Im letzten Drittel zeigten wir zu was man in der Lage ist wenn der Wille, der Mut und der Glaube da ist. Man stand jetzt mutiger an setzte die Hachinger früher unter Druck bzw. stand ihnen auf die Füße was vorher nicht der Fall war. Der Aufwand wurde belohnt durch ein Tor, dass schön raus gespielt war über die linke Seite und die Hereingabe in der Mitte M.Schneider vollenden konnte. Das zweite Tor erzielte Gerer als dieser frei gespielt wurde und alleine auf den Torwart der Hachinger zulief und ins linke untere Eck vollenden konnte. Zimmermann hatte dann noch eine 100 % auf den Fuß die der Torwart der SpVgg aber stark parierte.