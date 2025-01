TVL-Nachwuchs erstaunt die Fans U12 des TV Lampertheim erreicht beim eigenen Hallen-Masters das Viertelfinale +++ TSG Hoffenheim siegt

Das TVL Masters für U12 Mannschaften ist mittlerweile eine Institution in der Region und sogar international bekannt. „Diesmal hatten wir mit Racing Straßburg ein neues Team“, freute sich Klotz über die Gäste aus Frankreich. Bundesliga- und Zweitligaclubs wie die TSG Hoffenheim, Karlsruher SC oder die SpVgg Fürth waren schon das zehnte Mal dabei. Der SV Waldhof Mannheim schickte, wie jedes Jahr seit der Turnierpremiere 2014, auch diesmal ein Team zum TVL-Juniorenmasters. „Das ist halt echt eine große Anerkennung für unsere jahrelange Arbeit“, betonte Klotz. Und auch der TV Lampertheim stellte wie immer eine Mannschaft – und in diesem Jahr eine überragend gute Truppe.

Denn in der Vorrunde setzte sich das Team des Veranstalters in der Vorrunde völlig überraschend als Gruppensieger durch. Zehn Punkte bedeuteten den ersten Platz in der Gruppe A vor der hochkarätigen Konkurrenz. In der Gruppe B setzten sich die Fußballtalente von Eintracht Frankfurt mit elf Punkten durch.