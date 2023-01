TV Welle schnappt sich erneut den goldenen Pokal WM-Turnier des FSV Tostedt wurde nach 4 1/2 Jahren wieder ausgetragen

Am Samstag, 28.01.2023, konnte der FSV Tostedt nach 4 1/2 Jahren die 2. Auflage des WM-Turniers austragen. Acht Mannschaften traten an, um den goldenen Pokal zu gewinnen. Am Emde setzte sich der Titelverteidiger TV Welle durch.