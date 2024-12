TV Rot am See: „Unser Ziel war Abstand von den hinteren Plätzen“

Rot am See

Abteilungsleiter Julian Wacker zieht eine positive Bilanz zur bisherigen Saison des TV Rot am See in der Kreisliga A4 Rems/Murr/Hall. Das Team steht nach einer soliden Vorrunde auf einem sicheren Tabellenplatz. Mit einem Highlight im Bezirkspokal und einer fokussierten Rückrundenvorbereitung sollen weitere Punkte gesammelt werden.

Der TV Rot am See hat die erste Saisonhälfte erfolgreich abgeschlossen. „Wir sind aktuell sehr zufrieden. Unser Ziel war es, möglichst viele Punkte in der Vorrunde zu sammeln, um ein bisschen Abstand von den hinteren Plätzen zu bekommen“, erklärt Wacker. Der Plan scheint aufgegangen zu sein, denn die Mannschaft hat sich in der Tabelle stabilisiert und steht nicht in akuter Abstiegsgefahr.

Verletzungssorgen belasten den Kader

Dennoch lief nicht alles reibungslos. „Im Verletzungsbereich haben wir leider fünf Spieler, die sich noch in einer Langzeitverletzung befinden“, berichtet Wacker. Der Ausfall dieser Stammkräfte stellt das Team vor zusätzliche Herausforderungen, insbesondere wenn der Kader in der Rückrunde weiter belastet wird.

Fokus auf die Rückrunde

Mit der Winterpause hat der TV Rot am See nun Zeit, die Grundlagen für eine erfolgreiche Rückrunde zu legen. „Wir machen knapp zwei Monate Pause und beginnen mit der Wintervorbereitung Ende Januar“, so Wacker. Ein besonderes Highlight ist das Bezirkspokalviertelfinale am 23. Februar 2025 gegen den TSV Schmiden. „Das sportliche Highlight in der Vorbereitung ist auf jeden Fall unser Bezirkspokalviertelfinale“, freut sich der Abteilungsleiter.

Konstanz und Zielstrebigkeit für die Rückrunde

In der zweiten Saisonhälfte will der TV Rot am See an die Leistungen aus der Vorrunde anknüpfen. „Wir wollen weiterhin zielstrebig Punkte sammeln“, erklärt Wacker. Dabei soll die positive Entwicklung der Mannschaft genutzt werden, um die Position in der Tabelle weiter zu festigen.

Keine personellen Veränderungen

Der Kader bleibt in der Winterpause unverändert. „In der Winterpause bleibt alles unverändert“, bestätigt Wacker. Diese Kontinuität soll dem Team helfen, sich auf die anstehenden Aufgaben zu konzentrieren, ohne sich mit internen Wechseln auseinandersetzen zu müssen.

Spannender Kampf um Meisterschaft und Klassenerhalt

An der Tabellenspitze erwartet Wacker ein spannendes Rennen: „Stimpfach, Altenmünster, Honhardt sind unsere Favoriten.“ Gleichzeitig warnt er vor einem breiten Abstiegskampf: „Im Prinzip kämpfen dieses Jahr alle Mannschaften gegen den Abstieg!“ Der TV Rot am See hofft, diesem Szenario zu entkommen und weiterhin souverän zu punkten.

Mit einer fokussierten Vorbereitung und der Unterstützung des Teams blickt der TV Rot am See optimistisch auf die zweite Saisonhälfte. Der Klassenerhalt und ein erfolgreiches Abschneiden im Bezirkspokal bleiben die zentralen Ziele.