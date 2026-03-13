»Tut weh«: Steht Hankofen wieder auf? - Wagner-Ausfall schmerzt

Nach dem herben Rückschlag am Dienstag steht für die SpVgg Hankofen-Hailing am morgigen Samstag das nächste Heimspiel in der Regionalliga Bayern an. Die "Dorfbuam" wollen die bittere 2:3-Pleite gegen Eichstätt vergessen lassen und gegen den direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt, den TSV Schwaben Augsburg, endlich den ersehnten ersten Sieg nach der Winterpause einfahren. Anstoß im Maierhofer Bau-Stadion ist um 14 Uhr.
Drei Spiele nach der Winterpause, ein Punkt - die nackte Bilanz liest sich deprimierend für den einzigen niederbayerischen Vertreter in der höchsten Amateurklasse. Die SpVgg wähnte sich nach der ordentlichen Leistung zum Auftakt in München und nach dem 2:2 in Fürth auf einem guten Weg, umso bitterer dann der Rückschlag im ersten Heimspiel am Dienstag gegen Eichstätt. "Das hat weh getan, und tut immer noch weh. Ich hatte ein unruhige Nacht, die Enttäuschung war groß"
, gibt Hankofens Cheftrainer Tobias Beck
zu. An ihm ist es jetzt, sein Team wieder aufzurichten. Das weiß er auch und hat den Hebel zügig wieder umgelegt: "Wir müssen das schnell abhaken und haben in den vergangenen zwei Tagen viele Einzelgespräche geführt. Es ging darum herauszufinden, warum wir vor allem im ersten Abschnitt so ängstlich agiert haben."
Auf der Suche nach den Gründen für die Niederlage gegen die Nord-Oberbayern ist Beck zu folgender Erkenntnis gekommen: "Wir haben den Fehler gemacht, dass wir gegen eine Mannschaft, die physisch zu den besten Teams der Liga gehört, viel mit langen Bällen operiert haben. Das war einfach nicht das richtige Mittel. Ich hätte mir von Anfang an mehr Flexibilität in unserem Spiel gewünscht, wie wir es dann in der zweiten Halbzeit teilweise gezeigt haben. Nach dem Ausgleich wollten wir dann einfach zu viel. Aus diesen Fehlern müssen wir lernen, und wir müssen schnell lernen. Gegen Schwaben Augsburg wartet das nächste Endspiel auf uns."
Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Mittelfeldmann Brian Wagner laboriert an einer Bauchmuskelzerrung, die auch in den Leistenbereich ausstrahlt. Der 25-Jährige musste schon gegen Eichstätt aussetzen und wird auch gegen Schwaben Augsburg nicht mit dabei sein. "Bitter und schmerzhaft für uns. Brian ist für uns ein Unterschiedsspieler. Bis Ende nächster Woche ist er nun erst einmal raus"
, informiert Beck. Ante Banden hat Oberschenkekprobleme und wird ebenfalls nicht mit dabei sein, genauso wie der angeschlagene Cem Cevizci. Die beiden Jungspunde müssen aktuell ein wenig der hohen Schlagzahl in der Regionalliga Tribut zollen.
Schwaben-Spielertrainer Matthias Ostrzolek und seine Jungs wussten bislang zu überzeugen - außer in der Nachspielzeit gegen den TSV Buchbach. – Foto: Julien Christ / sportfotografie.de
Auch der TSV Schwaben Augsburg hatte in dieser Woche ein enttäuschendes Erlebnis zu verdauen. Bis zur 92. (!) Minute führten die Schwabenritter gegen den TSV Buchbach mit 2:0 und waren dem zweiten Sieg im zweiten Spiel nach der Winterpause ganz, ganz nahe. Binnen 120 Sekunden kassierten die Augsburger noch zwei Gegentore, mussten sich tatsächlich mit einem 2:2 begnügen und schauten anschließend äußerst bedröppelt aus der Wäsche. Sportdirektor Max Wuschek lässt wissen: "Ich bin mir ein wenig vorgekommen wie beim Champions League Finale 1999, als die Bayern bis in die Nachspielzeit gegen Manchester United führten und dann doch noch verloren haben. Passiert im Fußball! Das haben wir abgehakt. Der volle Fokus gilt nun dem zweifelsohne äußerst wichtigen Spiel in Hankofen. Wir können mit viel Selbstvertrauen nach Niederbayern fahren, denn bis auf den kollektiven Aussetzer in der Nachspielzeit gegen Buchbach haben wir zuletzt sehr gute Leistungen gezeigt."
Personalien TSV Schwaben Augsburg: Was den Schwabenrittern Mut macht: Peu à peu kehren die Schlüsselspieler wieder zurück. Stürmer Jonas Greppmeir absolvierte nach der Winterpause gegen Aschaffenburg und Buchbach bereits zwei Kurzeinsätze. Auch bei Kapitän Marco Greisel war es vergangene Woche gegen Buchbach soweit und er feierte sein Comeback. Lukas Ramser ist zwar auch noch nicht bei 100 Prozent, tastet sich aber langsam ran. In Hankofen ist auch Abwehrchef Benedikt Krug wieder dabei, der zuletzt eine Gelbsperre abbrummte. Ausfallen werden demnach nur Bastian Kurz, den Kniebeschwerden außer Gefecht setzen und Lukas Gerlspeck, der sich nach seinem Kreuzbandriss im Aufbautraining befindet.