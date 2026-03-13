»Tut weh«: Steht Hankofen wieder auf? - Wagner-Ausfall schmerzt

Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Mittelfeldmann Brian Wagner laboriert an einer Bauchmuskelzerrung, die auch in den Leistenbereich ausstrahlt. Der 25-Jährige musste schon gegen Eichstätt aussetzen und wird auch gegen Schwaben Augsburg nicht mit dabei sein. "Bitter und schmerzhaft für uns. Brian ist für uns ein Unterschiedsspieler. Bis Ende nächster Woche ist er nun erst einmal raus", informiert Beck. Ante Banden hat Oberschenkekprobleme und wird ebenfalls nicht mit dabei sein, genauso wie der angeschlagene Cem Cevizci. Die beiden Jungspunde müssen aktuell ein wenig der hohen Schlagzahl in der Regionalliga Tribut zollen.

Auch der TSV Schwaben Augsburg hatte in dieser Woche ein enttäuschendes Erlebnis zu verdauen. Bis zur 92. (!) Minute führten die Schwabenritter gegen den TSV Buchbach mit 2:0 und waren dem zweiten Sieg im zweiten Spiel nach der Winterpause ganz, ganz nahe. Binnen 120 Sekunden kassierten die Augsburger noch zwei Gegentore, mussten sich tatsächlich mit einem 2:2 begnügen und schauten anschließend äußerst bedröppelt aus der Wäsche. Sportdirektor Max Wuschek lässt wissen: "Ich bin mir ein wenig vorgekommen wie beim Champions League Finale 1999, als die Bayern bis in die Nachspielzeit gegen Manchester United führten und dann doch noch verloren haben. Passiert im Fußball! Das haben wir abgehakt. Der volle Fokus gilt nun dem zweifelsohne äußerst wichtigen Spiel in Hankofen. Wir können mit viel Selbstvertrauen nach Niederbayern fahren, denn bis auf den kollektiven Aussetzer in der Nachspielzeit gegen Buchbach haben wir zuletzt sehr gute Leistungen gezeigt."

Personalien TSV Schwaben Augsburg: Was den Schwabenrittern Mut macht: Peu à peu kehren die Schlüsselspieler wieder zurück. Stürmer Jonas Greppmeir absolvierte nach der Winterpause gegen Aschaffenburg und Buchbach bereits zwei Kurzeinsätze. Auch bei Kapitän Marco Greisel war es vergangene Woche gegen Buchbach soweit und er feierte sein Comeback. Lukas Ramser ist zwar auch noch nicht bei 100 Prozent, tastet sich aber langsam ran. In Hankofen ist auch Abwehrchef Benedikt Krug wieder dabei, der zuletzt eine Gelbsperre abbrummte. Ausfallen werden demnach nur Bastian Kurz, den Kniebeschwerden außer Gefecht setzen und Lukas Gerlspeck, der sich nach seinem Kreuzbandriss im Aufbautraining befindet.