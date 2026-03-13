TuS Xanten will im Abstiegskampf nachlegen

Der 19-jährige Deutsch-Amerikaner Jonah Shao, der andere Torschütze vom ersten Goch-Spiel, hat sich nach der Hinserie aus Xanten verabschiedet. Braun: „Er war ja mal nach Düsseldorf gezogen, um Profi zu werden. Ich habe ihn vor einiger Zeit noch mal versucht zu erreichen, aber nichts mehr von ihm gehört.“

Unterdessen ist die Saison für Wito Wojciechowski wahrscheinlich gelaufen. Der Abwehrmann hatte sich den Mittelfuß gebrochen. „Wito wird wohl erst wieder ganz fit sein, wenn die Rückrunde dem Ende entgegengeht. Da kann er mit seinem Comeback besser bis zu nächster Spielzeit warten“, bemerkt Braun.

