TuS Xanten will im Abstiegskampf nachlegen

Einen der bisher sieben Saisonsiege feierten die Bezirksliga-Fußballer vom TuS Xanten im vergangenen September am heimischen Fürstenberg gegen Viktoria Goch II. Der Aufsteiger wurde durch die Treffer von Jonah Shao sowie David Epp mit 2:1 bezwungen. Am Freitag, 19.30 Uhr, sehen sich die Teams wieder. Die beiden TuS-Torschützen aus dem Hinspiel werden nicht dem Kader angehören.
Goch II und Xanten haben bislang in der Rückrunde jeweils sieben Punkte für den Klassenerhalt geholt. Die Viktoria liegt auf dem vorletzten Tabellenplatz, die TuS-Fußballer sind Viertletzter. Das Team von Mirco Dietrich hat zwei Zähler mehr auf dem Konto. Die Gäste möchten sich mit einem Dreier weiter Luft im Abstiegskampf verschaffen.
Beim 2:2 gegen TuS Stenern hatten es die Fürstenberg-Fußballer verpasst, nach der Pause den Siegtreffer zu erzielen. Drei Großchancen ließen Gerrit Jenowsky (2) und Velibor Geroschus liegen. „Die Einstellung der Mannschaft war wieder top, die Chancenverwertung in der zweiten Hälfte allerdings katastrophal“, sagt Marvin Braun, der spielende Co-Trainer, der hofft, das Goalgetter Epp im übernächsten Spiel am 22. März bei der SGE Bedburg-Hau wieder einsatzbereit ist. Wegen einer Bänderverletzung muss der Stürmer auch in Goch zuschauen. Christopher Kimbakidila wird ihn wieder vertreten. Niklas Maas kehrt in den Kader zurück.
Der 19-jährige Deutsch-Amerikaner Jonah Shao, der andere Torschütze vom ersten Goch-Spiel, hat sich nach der Hinserie aus Xanten verabschiedet. Braun: „Er war ja mal nach Düsseldorf gezogen, um Profi zu werden. Ich habe ihn vor einiger Zeit noch mal versucht zu erreichen, aber nichts mehr von ihm gehört.“
Unterdessen ist die Saison für Wito Wojciechowski wahrscheinlich gelaufen. Der Abwehrmann hatte sich den Mittelfuß gebrochen. „Wito wird wohl erst wieder ganz fit sein, wenn die Rückrunde dem Ende entgegengeht. Da kann er mit seinem Comeback besser bis zu nächster Spielzeit warten“, bemerkt Braun.
