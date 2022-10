TuS Wörrstadt holt ersten Dreier Regionalligist gewinnt gegen den SV Bardenbach mit 3:0

WÖRRSTADT. TuS Wörrstadts Fußballerinnen können doch noch gewinnen. Beim SV Bardenbach holte der Regionalligist einen dringend benötigten Dreier. Zugleich weckte die Mannschaft um Laura Weinel, die für den privat verhinderten Trainer Christoph Bender eingesprungen war, mit dem 3:0 (2:0)-Erfolg Vorfreude aufs Derby gegen Wormatia Worms am nächsten Sonntag am Neuborn.

Esther Ürsfeld (2.) bescherte ihrem Team in Bardenbach frühzeitig das lange vermisste Gefühl einer Führung. Lisa Rebholz (30./85.) baute den Vorsprung aus. TuS Wörrstadts Abteilungsleiterin war nach dem ersten Saisonsieg erleichtert: „Wir haben das von Anfang an ganz toll gemacht. Die Einstellung stimmte. Wenn wir zur Pause 3:0 oder 4:0 führen, kann auch keiner etwas sagen“, so Maria Breuer.

TuS Wörrstadt: Kehl - Wollmirstedt (85. Spang), Schneider, Seiff, Lauter, Immesberger, Kohl (55. Kling), Rebholz, Ürsfeld, Chen, Müller (77. Graci).