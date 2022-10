TuS Wörrstadt fehlen am Ende die Kräfte Trotz deutlicher Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche verliert der Regionalligist gegen den FFC Montabaur

Wörrstadt Das 0:8 gegen Issel war ein Ausrutscher – das bewiesen die Regionalliga-Fußballerinnen von TuS Wörrstadt nun gegen den FFC Montabaur, genau eine Woche nach dem Debakel an der Mosel.

Zwar mussten sie abermals eine Niederlage hinnehmen. Beim 1:3 vor heimischer Kulisse verkauften sie sich aber sehr ordentlich, wie Coach Christoph Bender kommentierte: „Ein Selbstläufer für die Gäste war es jedenfalls nicht“. Jasmin Wollmirstedt (35.) legte die Führung fürs Team um Alina Schneider vor. Den Vorsprung nicht mit in die Pause nehmen zu können, Marie Fischer (41.) glich aus, war ärgerlich. Zum Ende hin machte sich bemerkbar, dass die Ersatzbank von TuS dünn besetzt war. Die Kräfte schwanden, was Marie Fischer (79.) und Marie Päulgen (81.) straften. Ihr Debüt im Tor von Wörrstadt gab Lara Krämer. Sie war der Rotation wegen an der Reihe, sagte Bender.

TuS Wörrstadt: Krämer – Schneider, Rebholz, Ürsfeld, Müller (60. Chen), Wollmirstedt (70. Kling), Seiff, Lauter, Immesberger, Kohl, Janssen (85. Liebetanz).