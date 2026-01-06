TuS Wickrath verlängert mit Gianluca Nurra und zentralen Spielern

In der Bezirksliga hat der TuS Wickrath die Hinrunde auf dem sechsten Tabellenplatz abgeschlossen. Ein gutes Zwischenergebnis, auch wenn der OSV Meerbusch und die Sportfreunde Neuwerk an der Spitze doch schon ein wenig enteilt sind. Doch Dennis Richter hat als Sportlicher Leiter die Weichen für die kommende Spielzeit bereits gestellt. Und ein ganz wichtiger Faktor ist dabei, dass Trainer Gianluca Nurra mit seinem Assistenten Marc Sanders die Zusage für die Saison 2026/27 bereits gegeben hat.

"Das war eigentlich eine ganz schnelle Sache", erklärt Richter, der mit Nurra gut befreundet ist. "Wir haben mal so ein Zwischenfazit gezogen und über das eine oder andere gesprochen, als ich dann sagte, dass ja alles so klinge, als bleibe Gianluca und über die Saison hinaus erhalten. Damit war dann auch schnell alles erledigt." Auch Sanders Arbeit lobt Richter in diesem Zusammenhang. "Marc ist bei uns ja etwa für die Videoanalysen verantwortlich. Da macht er einen großartigen Job, und es macht ihm bei uns auch Spaß."

Doch auch darüber hinaus hat Richter schon einen guten Teil seiner Hausaufgaben für die kommende Spielzeit gemacht. Denn zunächst wurden die Verträge mit den beiden wichtigen Offensivspielern Niek Gabriel Mäder und Blessing Agyapong verlängert, neben weiteren Akteuren kamen ganz frisch auch noch die Verlängerungen mit Romel Anyomi und Quinton Washington hinzu. Das zeigt die Kontinuität, für die der TuS trotz des Kader-Updates im vergangenen Sommer seit Jahren steht.

Auch an der Zielsetzung verändert der Verein zunächst nichts. "Wir wollen unter die ersten Fünf, das wird auch in der kommenden Saison so sein. Reicht es dann zu mehr, werden wir uns sicherlich nicht wehren", betont Richter. Eines Trainers an seiner Seite, der für den Fußball und den Klub brennt, kann er sich derweil sicher sein. "Gianlucas erster Gedanke morgens ist Fußball, ebenso der letzte am Abend."

TuS Wickrath stellt sich breiter auf

Auch in der Klubführung ist der Verein seit der Jahreshauptversammlung breiter aufgestellt. Neben dem Vorsitzenden Walter Naubert ist Richter nun auch Zweiter Vorsitzender, zudem hilft mit Luis Langmatz ein weiterer verdienter Spieler künftig im Vorstand mit. "Da sind einige Leute dazugekommen. Das ist wichtig. Wir haben die Aufgaben noch gar nicht konkret verteilt, aber es packen jetzt mehr Leute an", betont der Sportliche Leiter. Und so lässt sich vielleicht künftig ja auch mal der Aufstieg anpacken...

