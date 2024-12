TuS Wickrath spielt weiter um den Titel. – Foto: Sascha Köppen

TuS Wickrath erreicht souverän die Endrunde der HStM Mönchengladbach Am Samstagabend zog TuS Wickrath wie erwartet als Sieger der Gruppe 3 in die Endrunde ein. Dahinter sicherte sich Broich-Peel das Ticket für die Zwischenrunde.

Für den TuS Wickrath dürfte es ein recht angenehmer Abend werden: Vier lockerer Kicks, in denen man Ball und Gegner dominiert und reihenweise Tore erzielt – so die Annahme im Vorfeld. Schließlich traf der Bezirksligist ausnahmslos auf B- oder C-Ligisten in Gruppe 3. Und das erste Spiel der Wickrather bestätigte diese Sichtweise: Gegen den FSC Mönchengladbach startete die Mannschaft mit einem 10:0-Sieg ins Turnier.

Wickrath spielt nach Startschwierigkeiten groß auf Allerdings kam der TuS im zweiten Spiel bereits gehörig ins Straucheln. Der Gegner hieß dieses Mal Viktoria Rheydt, verteidigte aufopferungsvoll und ging in der neunten Minute verdientermaßen durch Soner Ispanak in Führung. Eine Überraschung lag in der Luft, zumal es weitere gute Torchancen für den B-Ligisten gab, die dieser jedoch nicht zu nutzen wusste. Das rächte sich: In der elften Minute traf Dennis Coenen in Unterzahl zum 1:1 für Wickrath. Spätestens mit dem 2:1 durch Niek Gabriel Mäder war die Moral der Viktoria gebrochen, Dennis Richter erzielte in der Schlussminute den 3:1-Endstand.

Womöglich brauchte Wickrath dieses kleine Erweckungserlebnis. Im Anschluss trat die Mannschaft von Dirk Horn ihrem Favoritenstatus entsprechend auf und besiegte Broich-Peel mit 7:2 und Güdderath sogar mit 16:1. Spannender schien die Frage, wer das Ticket für die Zwischenrunde löst. Denn die B-Ligisten Broich-Peel und Viktoria Rheydt sowie die C-Ligisten Güdderath und FSC Mönchengladbach sind normalerweise keine Kandidaten fürs Weiterkommen. Entsprechend umkämpft verlief das frühe Aufeinandertreffen zwischen Viktoria Rheydt und Broich-Peel, in dem Viktoria zweimal in Führung ging, 15 Sekunden vor Schluss jedoch den Treffer zum 2:3 durch Kevin Kohnen hinnehmen musste. Ein Tor, das Broich-Peel letztendlich Platz zwei in dieser Gruppe bescherte.