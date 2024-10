TuS Wagenfeld: Selbstbewusst, aber konzentriert vor Auswärtsspiel

– Foto: Sascha Drenth

Vor dem Auswärtsspiel beim SC Marklohe gibt sich TuS Wagenfelds Trainer Michael Hohnstedt optimistisch, warnt jedoch eindringlich vor einem gefährlichen Gegner. Wagenfeld reist mit viel Selbstvertrauen an, aber auch personellen Engpässen.

"Selbstvertrauen, aber keine Unterschätzung": Hohnstedt will Fokus im Spiel gegen Marklohe** Für TuS Wagenfeld geht es am Samstag um 18 Uhr in der Bezirksliga zum SC Marklohe, der derzeit auf Rang 15 steht und vor allem im heimischen Stadion punktet. Trainer Michael Hohnstedt stellt vor der Partie klare Erwartungen an seine Mannschaft: „Wir müssen vom Kopf her wieder einen Schritt in die richtige Richtung machen und das Spiel vernünftig annehmen. Es geht darum, weiterhin die Motivation zu haben, an unsere Grenzen zu gehen und die Gier zu bewahren, weiter Punkte zu sammeln.“

Nach fünf Siegen aus den letzten sechs Spielen ist die Mannschaft von Hohnstedt voller Selbstvertrauen, doch der Trainer weiß um die Gefahren einer Unterschätzung: „Wir haben aktuell viel Selbstvertrauen, aber wenn wir auch nur einen Schritt weniger machen, werden wir in Marklohe große Probleme haben. Das ist einfach so in der Bezirksliga."