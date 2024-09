TuS Sachsenhausen II triumphiert deutlich über Wandlitz

Der FSV Schorfheide Joachimsthal erwischte einen starken Start und ging bereits in der 12. Minute durch Julius Schneider in Führung. Doch Prenzlau zeigte sich unbeeindruckt und glich durch Danny Blume in der 24. Minute zum 1:1 aus. In der zweiten Halbzeit übernahm Joachimsthal wieder das Kommando, als Julius Schneider per Elfmeter in der 60. Minute die erneute Führung erzielte. Nick Wojahn erhöhte in der 74. Minute auf 3:1, ehe Lucas Ulfig für Prenzlau in der 90. Minute den Anschlusstreffer zum 3:2 markierte. Kurz darauf musste Tobias Fischer von Joachimsthal in der Nachspielzeit mit Rot vom Platz, doch die Gastgeber brachten den knappen Vorsprung über die Zeit.

