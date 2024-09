TuS Quelle verliert gegen VfB Fichte Bielefeld

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Bielefeld

Wettbewerb: Kreisliga A

Spieltag: 5

Spielbericht: VfB Fichte Bielefeld gegen TuS Quelle 7:4 (1:2)

Bielefeld. Nach gerade einmal 13 Minuten erzielt Hakan Erdem den ersten Treffer und setzt die Gäste unter Druck. Der Ausgleich folgt auf dem Fuße: Diesmal setzt Dwain Henry Junior Osaigbovo das Leder ins Netz. Dabei bleibt es jedoch nicht. Quelle ergreift die Initiative und übernimmt die Führung. Tolga Yanar schießt und trifft in Spielminute 27. Die Bielefelder bleiben ihnen aber auf den Fersen. Luan Ekinci versenkt den Ball in Spielminute 56 zum zweiten Mal, gefolgt von Tanju Dalgic und Hakan Erdem (61, 63). Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkt der Bielefelder Ibrahim Kalemci den Ball in der 65. Minute unglücklich ins eigene Tor und bringt den Verein in Rückstand. Die Queller rücken schrittweise vor. Dwain Henry Junior Osaigbovo versenkt den Ball in Minute 75 ein weiteres Mal. Die Mannschaften stehen Kopf an Kopf. Die Bielefelder legen vor und erringen sich einen Vorsprung. Mussa Mohand Arifi versenkt den Ball in der 88. Minute, gefolgt von Dion Ali Durmus (91).

Es steht 6:4 für den VfB Fichte Bielefeld.

Zeit zum Luftholen bleibt kaum, da kickt Mussa Mohand Arifi den Ball erneut ins gegnerische Tor und kann den Abstand zum 7:4 festigen. Damit ist der Erfolg der Bielefelder gesichert (93). Die Queller rutschen auf Platz elf ab.

Die Aufstellungen: VfB Fichte Bielefeld - TuS Quelle

VfB Fichte Bielefeld: Ibrahim Kalemci (5), Hakan Erdem (10), Leon Bremer (8), Luan Ekinci (11), Onur Bersan Toksöz (7), Furkan Baytekin (21), Tanju Dalgic (17), Hüseyin Karahan (4), Markus Oberwittler (1), Muhammet Raci Sözer (3), Filip Dissios (26)

TuS Quelle: Jan Schürmann (14), Niko Jakovljevic (6), Philip Joel Hofmann (11), Alexander Romnov (1), Tolga Yanar (3), Rahman Fazlijevic (36), Jan Benczedi (8), Matthes Meyer (24), Dwain Henry Junior Osaigbovo (7), Leon Julian Brindöpke (10), Marco Schremmer (17)

Schiedsrichter: Philipp Kohls (Bielefeld)

Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.