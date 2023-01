TuS Neuhausen: „Es muss ein Ruck durch die Mannschaft gehen“ Der Bezirksligist will mit dem neuen Trainer Franz Graber die Klasse halten +++ Defensive Stabilität soll die Grundlage für den Erfolg legen

Vor allem die Defensive des Tabellenvorletzten müsse sich im neuen Jahr steigern. In den ersten 17 Spielen kassiert der TuS 47 Gegentore. Für den neuen Coach jedoch keineswegs ein Zeichen mangelnder Kaderqualität: „Es ist keineswegs so, dass wir keine guten Defensivspieler haben. Im Zentrum haben wir mit Sicherheit einen Temponachteil, doch unser Ziel muss es sein als Team kompakter zu stehen.“ Hierbei erhofft sich der Herrnsheimer vor allem eine tragende Rolle von Defensivspieler Marc Heidemann und Rückkehrer Markus Born.

Bereits am 24. Januar startete der TuS Neuhausen in die Vorbereitung für die Rückrunde der Bezirksliga. Damit bleiben für den neuen Trainer Franz Graber vier Wochen bis zum ersten Pflichtspiel. Nicht viel Zeit, um Spieler und Verein kennenzulernen. Doch ein Problem ist das für den 53-Jährigen nicht: „Die Spieler und deren Qualität sind für mich kein Geheimnis. Die meisten der Spieler kenne ich schon. Die Qualität im Kader ist groß, die Verunsicherung jedoch auch.“

Der ehemalige Übungsleiter Holger Heidenmann nannte die fehlende Wertschätzung im Verein als Grund für seinen Rücktritt. Der neue Trainer Franz Graber habe zwar die Hintergründe des überraschenden Abgangs mitbekommen, doch große Gedanken mache sich der 53-Jährige darüber nicht. Als Grundvoraussetzung für den erfolgreichen Fußball seiner bisherigen Mannschaften sah Graber stets die Kameradschaftlichkeit und den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Auch beim TuS will der Coach so schnell Erfolge feiern.

Die taktische Herangehensweise solle sich laut Graber auf jeden Fall ändern. Die übliche Spielidee des Übungsleiters war es bei all seinen Trainerstationen stets früh und hoch anzulaufen. Das Ziel: viele Ballgewinne und die Möglichkeit schnell vors gegnerische Tor zu kommen. In den kommenden vier Testspielen heißt es diese Idee zu verinnerlichen und für den Rückrundenstart am 26. Februar gegen den SV Klein-Winternheim perfekt umzusetzen.

Das Ziel bleibt der Klassenerhalt

Die sportliche Leitung, in Person von Marc Sackreuther, zeigt sich sehr zufrieden mit der Verpflichtung von Franz Graber. „Nun liegt es an den Spielern. Es muss jetzt ein Ruck durch die Mannschaft gehen.“, gibt der sportliche Leiter die Marschrichtung vor. Eine Garantie für den Klassenerhalt will Franz Graber zwar nicht geben. Doch Angst vor dieser Aufgabe habe der erfahrene Trainer keine: „Ich bin zwar kein Zauberer, doch bei dieser Qualität muss ich auch nicht zaubern können.“

Die Termine der Vorbereitung:

29.01 Testspiel gegen den FV Dudenhofen II

05.02 Testspiel gegen den SV Obersülzen

14.02 Testspiel gegen die TSG Pfeddersheim II

17.02 Testspiel gegen den SV Weisenheim am Sand