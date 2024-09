Der TuS Kranenburg hat eine Handicap-Mannschaft. – Foto: Marcel Eichholz

Tus Kranenburg: Mit Spaß aus dem Abseits Seit April hat der TuS 07 Kranenburg eine neue Mannschaft. In der spielen Menschen mit einem Handicap Fußball – und im Team ist noch Platz. Wir waren beim letzten Training vor dem ersten Wettbewerb dabei.

Es ist Mittwoch, 18.30 Uhr, und brüllend heiß. Auf der Platzanlage des TuS 07 Kranenburg trainiert eine Jugendmannschaft in einer Hälfte des Kunstrasenplatzes. Der hintere Teil des Feldes ist leer. Die Nachwuchsspieler knallen ihrem Keeper beim Schusstraining gerade die Bälle um die Ohren, als Schmitti (40) mit seinem Fahrrad auf die Anlage fährt. Sein Outfit ist vom Feinsten: Alles schwarz und alles von Nike. Der 40-Jährige ist Teil der Handicap-Mannschaft beim TuS. Seit April gibt es das Team, der 40-Jährige hat es mitgegründet.

Trainiert wird immer mittwochs ab 19.15 Uhr. Die Einheit beginnt wie bei jeder Mannschaft in der Umkleide. Laut, mit guten Sprüchen und stickiger Luft. Schmitti erklärt, warum er früher da ist: „Ich bin hier Co-Trainer und muss einiges vorbereiten.“ In den 45 Minuten vor Beginn holt er zwei Säcke mit Derbystar-Bällen, Hütchen für die Markierung von Übungen sowie Leibchen in rot und grün aus dem Platzhaus. Die Utensilien schleppt der 40-Jährige in die hintere Hälfte des Feldes. „Damit will ich den Cheftrainer entlasten, der dann sofort loslegen kann“, erklärt Schmitti. Cheftrainer ist Robert Preuer (53). Selbst einst ein guter Spieler, ist er Sonderschullehrer und unterrichtet zudem auch Sport. Über Jahre hatte Preuer als Coach seinen Sohn durch alle Nachwuchsmannschaften begleitet. Jetzt ist dieser bei den Senioren angekommen. Mit regelmäßigem Training und dem Spiel am Wochenende hatte er abgeschlossen. Bis Schmitti ihm begegnete. „Er fragte, ob der TuS nicht eine Handicap-Mannschaft gründen könne“, erzählt der Pädagoge. Nach einer Woche Bedenkzeit sagte er zu. Schmitti hatte währenddessen weitere Spieler an Land gezogen. Das Team besteht aus 15 bis 20 Mitgliedern, alle zwischen 30 und fast 70 Jahren alt. Darunter welche im Trikot von Mönchengladbach, Dortmund, Bayern und Kranenburg. Es ist eine besondere Einheit. Und die Zahl steigt. Die Spieler kennen sich vom Arbeitsplatz oder leben zusammen in einem Wohnheim. Noch nie hat die Mannschaft an einem Wettbewerb teilgenommen. Bis jetzt.

Coach Preuer sagt vor der Premiere: „Wir treten da sportlich auf. Wir müssen nicht gewinnen. Die anderen Vereine sollen uns als faires Team in Erinnerung behalten. Grobe Foulspiele will ich nicht sehen.“ Alle nicken. Marco (53), ein großer und kräftiger Mann, merkt an: „Und wenn wir dann doch mal einen umhacken, können wir uns ja immer noch entschuldigen.“ Preuer lacht. Man müsse Menschen mit einem Handicap wie allen begegnen. In dem Fall gibt es für alle nur ein Kriterium: Der Witz muss gut sein. Während Marco sich Gedanken über regelkonformes Verhalten macht, hat sein Nachbar ein anderes Problem. Er sorgt sich um die Spielstärke der Gegner: „Da sind richtige Profis bei. Die trainieren drei- bis viermal die Woche.“ Nach der Ansprache werden Hütchen verteilt. Neben der Kurzpassübung werden zusätzlich Koordination und Konzentration geschult. Uwe (59) dreht sich nicht richtig und trifft den Ball zum falschen Zeitpunkt, seine zwei Partner bleiben gelassen. Sie spielen zusammen, weil sie sich gut verstehen. Es ist ihnen egal, wenn einer einen Fehler macht. „Sie fühlen sich in dem Team wohl, weil es einen aufbaut und unterstützt“, sagt Preuer.